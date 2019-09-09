“我和我的祖国—摄影、短视频优秀作品展”举办

本报北京9月8日电 （记者王珏）8日，由中央宣传部、中央文明办、教育部、文化和旅游部、中国文学艺术界联合会、中国作家协会主办，中国摄影家协会承办的“我和我的祖国——摄影、短视频优秀作品展”在京开幕。

本次展览展出的近400幅摄影、短视频作品，生动呈现了70年来在中国共产党领导下，人们在现代化进程中创造的伟大成就，以普通中国人的视角，展示了这一时期个人、家庭与祖国发展的关系。

中国文联党组成员、书记处书记董耀鹏说，在中宣部的指导下，“我和我的祖国”大型征文征集活动自2019年1月开展以来，呈现出参与群体广泛、投稿数量众多等鲜明特征，为庆祝中华人民共和国成立70周年营造了良好氛围。

据悉，2019年1月起，“我和我的祖国”大型征文、摄影及短视频征集活动面向全国征集相关作品，至6月底结束，共计半年时间，征集到文学类作品14万余篇，摄影作品近13万幅，短视频3000余部。

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 04 版）

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