“我和我的祖国—摄影、短视频优秀作品展”举办

本报北京9月8日电 （记者王珏）8日，由中央宣传部、中央文明办、教育部、文化和旅游部、中国文学艺术界联合会、中国作家协会主办，中国摄影家协会承办的“我和我的祖国——摄影、短视频优秀作品展”在京开幕。
本次展览展出的近400幅摄影、短视频作品，生动呈现了70年来在中国共产党领导下，人们在现代化进程中创造的伟大成就，以普通中国人的视角，展示了这一时期个人、家庭与祖国发展的关系。
中国文联党组成员、书记处书记董耀鹏说，在中宣部的指导下，“我和我的祖国”大型征文征集活动自2019年1月开展以来，呈现出参与群体广泛、投稿数量众多等鲜明特征，为庆祝中华人民共和国成立70周年营造了良好氛围。
据悉，2019年1月起，“我和我的祖国”大型征文、摄影及短视频征集活动面向全国征集相关作品，至6月底结束，共计半年时间，征集到文学类作品14万余篇，摄影作品近13万幅，短视频3000余部。
《 人民日报 》（ 2019年09月09日 04 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】