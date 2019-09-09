香港特区行政长官林郑月娥日前就打破困局提出四项行动，香港社会各界纷纷表示支持。这两日，特区政府政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波、律政司司长郑若骅分别在网志刊文，呼吁广大市民真诚沟通、理性对话，让社会尽快走出困局，保障“一国两制”在香港行稳致远，续写香港繁荣稳定新篇章。

“香港社会正需要强大的正能量，我诚盼社会各界放下成见，与政府携手，努力为香港寻找出路，让东方之珠继续闪耀生辉。”张建宗在网志中说，香港当前正处于维护“一国两制”和香港繁荣稳定的重要关头，希望广大市民支持特区政府提出的四项行动，帮助香港从困局中走出一步，并挺身对暴力说不。

他强调，四项行动是与社会一起前行的起点，但此举并非是向暴力妥协。止暴制乱乃当务之急，任何人都不能因不满公然违法，更不应诉诸暴力或将暴力合理化，“暴力绝对不是解决问题的方法。特区政府支持警队严正、果断执法，捍卫法治，尽快恢复社会秩序。”

张建宗说，政府锐意通过认真理性对话，与市民一起寻找解决深层次问题的方法。希望通过坦诚、认真沟通，更深入、更直接地与不同市民一起探讨社会问题，化解社会矛盾，“对话并非‘公关秀’，更非拖延手法”。

陈茂波在网志中呼吁，要尽快让香港走出目前局面，大家必须务实协商。行政长官林郑月娥提出的四项行动，虽然不能瞬间、完全解决当下困局，但踏出了积极正面的一步，希望大家能放下分歧、停止暴力，以对话代替对立，为香港社会寻找可行、具建设性的出路。

他说，过去数月香港发生的社会事件，特别是持续不断的暴力冲击，严重打击了香港的国际形象，也重创了本地经济。虽然日前特区政府为协助中小企业推出了融资担保等一系列新举措，但只能缓解它们经受的部分压力，“必须推动大环境转趋稳定，没有暴力冲击和堵塞交通基建，大家愿意合力应对经济挑战，香港社会才能真正有喘息空间，走出困境。”

陈茂波说，“一国两制”是香港赖以成功发展的根本制度，香港基本法保障了市民的自由与权利，同时也保障社会秩序、市民财产和人身安全，不能姑息暴力和破坏社会安宁的行为，持续的暴力会蚕食香港的核心价值和制度优势，“保障‘一国两制’全面准确落实，最符合香港和国家的整体利益。”

郑若骅在网志中说，放下分歧才可以解决问题。尽管社会上仍然有人持不同意见，但相信怀有一颗爱香港这个家的心，放下成见，理性对话，互相谅解，大家就可以一起向前迈进。

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 04 版）

(责编：罗知之、庄红韬)