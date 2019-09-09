新增贷款66%投入扶贫重点县

本报昆明9月8日电 （杨文明、梁志强）“200万元贷款才给我一个月，就已经赚了10多万元。”说起今年的火把梨，云南泸西的王中堂高兴地为农行“乡村振兴贷”点赞。据悉，截至7月末，农行云南省分行在云南省88个扶贫重点县贷款余额1335.62亿元，比年初增加172.2亿元，增速14.80%，是全行平均贷款增速9.21%的1.6倍，扶贫重点县新增贷款占全行新增贷款投放的66%。
今年上半年，按照云南省委省政府实施的“一村一品”“一乡一业”“一县一特”产业推进行动，农行云南省分行围绕高原特色农业和特色优势产业，创新推出了“七彩云南”系列产品，包含“普洱贷”“蔗农贷”“乡村振兴贷”“光伏贷”等近20个产品，累计发放产业精准扶贫贷款57.73亿元，支持龙头企业发展，带动贫困农户增收脱贫；同时，围绕产业链上下游农户，发放个人精准扶贫贷款22.04亿元，支持贫困农户发展生产，累计带动贫困人口35.75万人。
《 人民日报 》（ 2019年09月09日 05 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】