新增贷款66%投入扶贫重点县

本报昆明9月8日电 （杨文明、梁志强）“200万元贷款才给我一个月，就已经赚了10多万元。”说起今年的火把梨，云南泸西的王中堂高兴地为农行“乡村振兴贷”点赞。据悉，截至7月末，农行云南省分行在云南省88个扶贫重点县贷款余额1335.62亿元，比年初增加172.2亿元，增速14.80%，是全行平均贷款增速9.21%的1.6倍，扶贫重点县新增贷款占全行新增贷款投放的66%。

今年上半年，按照云南省委省政府实施的“一村一品”“一乡一业”“一县一特”产业推进行动，农行云南省分行围绕高原特色农业和特色优势产业，创新推出了“七彩云南”系列产品，包含“普洱贷”“蔗农贷”“乡村振兴贷”“光伏贷”等近20个产品，累计发放产业精准扶贫贷款57.73亿元，支持龙头企业发展，带动贫困农户增收脱贫；同时，围绕产业链上下游农户，发放个人精准扶贫贷款22.04亿元，支持贫困农户发展生产，累计带动贫困人口35.75万人。

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 05 版）

(责编：罗知之、庄红韬)