大督查在行动：倾听各界声音 推动政策落实

原标题：倾听各界声音 推动政策落实（大督查在行动）

“从我们企业来看，去年缴纳税费3.5亿元，今年预计减税降费1.2亿元。减税降费这一举措真正做到了为企业减压降负，加力增效。下一步建议围绕服务更优多下功夫，为企业和投资者提供更为便利友好的环境。”山西省文化旅游投资集团有限公司董事长王文保说。

“就地方情况而言，能明显感受到减税降费降低了企业负担，增加了利润空间。但在实施政策时，针对小微企业的普惠性减税政策略显复杂，希望统一小微企业增值税和企业所得税享受优惠政策的条件。”晋城市副市长梁丽萍直言。

“这些问题看得细，所提建议钻得深。我们将认真梳理意见建议，在优化服务提高效率解决痛点上下功夫，让减税降费政策真正落地生根。”国务院第二督查组组长、财政部副部长程丽华回应。

这是9月7日国务院第二督查组在山西太原举行的一场别开生面的座谈会现场。

2019年《政府工作报告》提出，今年减税降费近2万亿元，主要包括5项内容：深化增值税改革、小微企业普惠性减税、实施个人所得税专项附加扣除、降低社保费率、清理规范行政事业性收费和政府性基金。

今年1—7月，全国累计新增减税降费13492亿元，其中减税11739亿元。小微企业普惠性政策新增减税1193亿元，个体工商户和民营企业成为最大受益群体。

5项政策措施均已明确，宏观数据表现良好，那么市场主体的感受究竟如何？国务院第二督查组邀请山西16位来自企业、高校、政府、科研院所等领域的全国人大代表和全国政协委员畅所欲言，共话减税降费。会上，代表委员们反应积极，普遍认为今年国家减税降费力度超出预期，是最直接、最有效、最公平的惠企措施。

尽管减税降费已取得阶段性成效，但代表委员们认为仍存在一些有待改进的方面。

——优惠政策“吃不透”。“减税降费不仅体现在政策层面，更反映在操作层面。”王文保建议，目前企业对一些减税降费优惠政策掌握不全面、理解不到位，建议有关部门加强政策培训，让政策落地效率更高。

结合地区发展实践，忻州市委副书记、政法委书记朱晓东指出，落实减税降费还需进一步深入基层加强调研，指导基层吃透政策、用好政策，帮助基层把脉问题、开好药方，确保政策执行落地更加有力有效。

——减负空间“不够用”。全国人大代表张宏祥是山西省朔州市右玉县威远镇张千户岭养殖专业合作社理事长，带领村民发展羊肉全产业链，今年上半年共享受27万余元的减税红利。他希望进一步对农业基础设施建设给予优惠。

焦煤西山煤电杜儿坪煤矿掘进一队副队长董林提出，应进一步降低煤炭行业增值税税率、扩大增值税抵扣范围、降低煤炭资源税税率。

针对市场主体对优惠政策理解不透的问题，程丽华说，下一步财政部将针对企业财会人员等重点人群，加大减税降费政策宣传力度，推动减税降费政策落实落细。

针对进一步挖掘减税降费空间问题，程丽华指出，近年来国家深入推进增值税改革，持续下调增值税税率，包括煤炭行业在内的各行业纳税人将进一步受益。下一步，财政部将按照建立现代税制改革的要求，在今后政策制定中认真研究、统筹考虑代表委员建议提案。

《 人民日报 》（ 2019年09月09日 02 版）

(责编：罗知之、庄红韬)