东莞近六年台企数量稳居3400家以上

本报电 （记者柴逸扉）记者近日从东莞市委台港澳办获悉，截至2018年底，广东省东莞市正在经营的台资企业一共有3780家，相比2016年增加了242家。6年来，东莞的台资企业数量一直稳定在3400家以上，台资已经成为东莞的第二大外资，历年累计合同利用台资212.86亿美元，实际利用台资200.29亿美元。同时，目前东莞的海峡两岸青年创业基地已储备139个青创项目，其中已完成落户注册101家。青创示范点已入驻18个台湾创业团队，台湾青年创业初步形成集聚效应。

近年来，东莞正在加快建设松山湖两岸生物技术产业合作基地、松山湖海峡两岸青年创业基地、滨海湾粤港澳台青年创新创业城，全力打造粤台金融合作试点城市，还将全面落实为台湾同胞提供全方位支持和服务的“莞台77条”，吸引更多台商台企来莞发展壮大、更多台湾青年来莞就业创业。

东莞还建立市委对台工作领导小组挂钩联系重点台企机制，广泛了解台商实际困难，并联合市台商投资企业协会建立辅导、融资、内销、人才、协调五个平台，在帮助台企提升自身创新发展能力、开拓内销方面取得积极成效。

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