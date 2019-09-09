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AI换脸，别只顾着好玩

叶  子

2019年09月09日08:45  来源：人民网－人民日报海外版
 
原标题：AI换脸，别只顾着好玩（云中漫笔）

“没想到我的脸也可以这么好看，感觉自己就是明星了！”“终于能让我体验一把跟偶像飙戏的感觉了！”近日，一款名为“ZAO”的换脸APP（应用程序）火爆网络，不少网友在朋友圈、微博上分享自己换脸后的短视频作品。然而，很快有网友质疑“ZAO”的用户协议侵犯用户隐私权、肖像权等，律师也指出用户必须同意条款才能使用软件，这样的用户协议属于霸王条款，是无效的格式条款。9月3日，工信部约谈“ZAO”APP相关负责人，要求严格按照国家法律法规以及相关主管部门要求，组织开展自查整改。

从一夜爆红到被约谈整改，“ZAO”APP的遭遇，又一次为网络数据安全问题敲响警钟。已有报道指出，相对于“换脸”技术本身，安全风险更集中于人脸信息的收集、加工、存储和传输等环节。目前，“刷脸”支付、认证、办事等已广泛应用在各种生活工作场景中，AI换脸后，用户的面部信息面临被泄露的风险，不仅可能让用户“丢脸”，还有可能让用户丢钱、丢清白、丢信用等。

为什么网络时代的个人信息安全防护如此脆弱？许多用户没想到，只是玩了一个APP，就面临如此严重的信息泄漏风险。问题的解决不能只寄望于网民自身提高辨别能力和网络安全意识，毕竟全社会媒介素养的进步不是一朝一夕之功。那么，行业自律的紧箍咒应该更强，外部监管也应该走在更前，共同堵住漏洞，防患于未然。

技术是中立的，但使用技术的人是有立场的。企业应该加强新技术、新业务的安全评估，切实采取有效措施，积极防范自有业务平台被利用实施电信网络诈骗等风险隐患。监管部门也可以加强APP上架前的审核规范。另外，对于虚假AI信息的识别，相关企业或研究机构也应该尽快研究开发。科技进步日新月异，对监管手段与方法的与时俱进提出了更高要求。面对公民个人信息保护的短板和难题，立法者、执法者和相关机构需要共同寻求符合互联网发展规律的破解之道。

当然了，对于AI换脸技术，不能一刀切地看待。在影视、医疗、出行等领域，AI换脸确实能发挥更大正面作用。回过头看，“仅需一张照片，出演天下好戏”的换脸APP，将高深的AI换脸技术简化、门槛降低，让更多人享受到科技进步的乐趣，也满足了网友猎奇、美颜、社交等需求，自然受到用户欢迎。但是，安全总是一失万无。AI换脸好玩，如果丢了信息安全，即使有“爆款”潜质，这样的APP也走不远。

(责编：罗知之、庄红韬)
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