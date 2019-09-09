前8月中国外贸增长3.6%延续稳势

据海关统计，今年前8个月，中国货物贸易进出口总值20.13万亿元人民币，比去年同期增长3.6%。其中，出口10.95万亿元，增长6.1%；进口9.18万亿元，增长0.8%；贸易顺差1.77万亿元，扩大46%。
8月份，我国进出口总值2.72万亿元，增长0.1%。其中，出口1.48万亿元，增长2.6%；进口1.24万亿元，下降2.6%；贸易顺差2396亿元，扩大41.8%。
海关总署统计分析司司长李魁文表示，当前国际经济、贸易增长放缓，但我国外贸进出口一直表现出很强的韧性，单月进出口连续5个月超过2.5万亿元。今年以来我国出口商品结构持续优化，扩大进口迈出坚实步伐，民生消费类产品增长较快。
海关统计显示，前8个月，我国一般贸易进出口12.03万亿元，增长5.4%，占我外贸总值的59.8%，比去年同期提升1个百分点。对欧盟、东盟和日本等主要市场进出口增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。
前8个月，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值3.15万亿元，增长9.7%，占我外贸总值的15.6%。东盟为我国第二大贸易伙伴，与东盟贸易总值为2.74万亿元，增长11.7%，占我外贸总值的13.6%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.83万亿元，增长9.9%，高出全国整体增速6.3个百分点，占我外贸总值的29%，比重提升1.7个百分点。
前8个月，机电产品、劳动密集型产品出口均保持增长。我国机电产品出口6.34万亿元，增长5.6%，占出口总值的57.9%。同期，服装、纺织品、家具、鞋类、塑料制品、玩具、箱包等7大类劳动密集型产品合计出口2.13万亿元，增长7.3%，占出口总值的19.4%。原油、煤、天然气等商品进口量增加，铁矿砂、大豆进口量减少，大宗商品进口均价涨跌互现。
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