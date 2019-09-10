中国力促制造业提品质（锐财经）

日前，工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》，提出19条建议，并明确力争到2022年，实现制造业质量总体水平显著提升，质量基础支撑能力明显提高，质量发展环境持续优化，行业质量工作体系更加高效。专家指出，《意见》的发布将推进制造业的转型升级，有利于推动中国从制造业大国向制造业强国转变。

推动由“大”转“强”

世界银行数据显示，按现价美元测算，2010年中国制造业增加值首次成为全球第一，并在此后连续多年稳居第一。

中国社会科学院工业经济研究所所长黄群慧表示，在充分认识制造业发展取得巨大成就的同时也必须看到，尽管中国是世界制造大国，但从制造业增加值率、劳动生产率、创新能力、拥有的核心技术、关键零部件生产、高端产业占比、产品质量和著名品牌等各方面衡量，中国制造业大而不强、发展质量不够高的问题十分突出，建设制造强国和发展先进制造业还有很长一段路要走。

国家信息中心经济预测部副主任牛犁在接受记者采访时也指出，当前中国制造业各个领域的比较优势在逐步削弱，面临巨大的挑战。“一方面，企业用地成本越来越高，经营压力增加；其次，伴随中国人口老龄化比例越来越高，农村剩余可转移劳动力有限，企业用人的成本也在增加。”牛犁说，“再加上融资成本仍然偏高，特别是民营企业、中小企业融资方面还有不小的压力，企业挣不到太多的钱，中国传统低端制造业的发展优势很小。”

此次《意见》指出，到2022年，要建设一批国家标准、行业标准与团体标准协调配套的标准群引领行业质量提升，推动不少于10个行业或领域建立质量分级工作机制，完善重点产品全生命周期的质量追溯机制，提高企业质量和品牌的竞争力。“《意见》的出台给中国制造业打了一剂‘强心针’，确定了未来制造业转型升级的目标，为中国制造业由‘大’转‘强’注入足够的信心。”牛犁说。

从创新和品牌入手

制造业提高品质，当前从何处入手？

《意见》提出，要强化技术支撑作用。鼓励企业技术创新，开展个性化定制、柔性生产，丰富产品种类，满足差异化消费需求。持续推进两化融合管理体系贯标，推动云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在质量管理中的应用。牛犁认为，推动中国制造业由“大”转“强”的核心是要加大科技研发的投入。“我们要生产中高端的产品，由中低端逐步转型升级到中高端，提供更高品质的产品和更好的服务，这是当前努力的方向。”牛犁说。

《意见》还强调，要发挥品牌促进作用。引导企业建立以质量为基础的品牌发展战略，丰富品牌内涵，提升品牌形象。加强品牌宣传推广，引领消费需求，增强消费信心，促进企业加快质量升级。牛犁指出，当前中低端消费品制造业领域存在着明显的供过于求。“制造业消费品普遍以中低端为主，但随着收入水平的提高，老百姓对高端消费品的需求逐渐扩大，这方面我们仍以进口为主，因此跟不上老百姓日渐升级的消费需要。”牛犁说，“品牌的打造至关重要，品牌效应有助于带动高端消费品的生产和消费，从而带动制造业的转型升级。”

重点提升4类产业

依据此份《意见》，4类制造业产业成为下一阶段质量提升的重点。具体包括：提高原材料工业供给质量；增强装备制造业质量竞争力；促进消费品工业提质升级；推动信息技术产业迈向中高端。

“原材料工业的成本上涨是制约当前制造业转型升级的一大难点。”牛犁表示，近年来中国加大力度推进生态文明建设，由于原材料工业企业用于环保的成本增加，企业的经营增添了不小的压力。《意见》指出，要提高原材料工业供给质量。加快钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等传统产业转型升级，推广清洁高效生产工艺，实施绿色化、智能化改造，鼓励研发应用全流程质量在线监测、诊断与优化系统；支持开发稀土绿色开采和冶炼分离技术，加快稀土新材料及高端应用产业发展。“针对原材料工业制造业面临的环保方面的挑战和压力，《意见》提出加大力度推广清洁能源技术，促进节能减排降耗，这是符合绿色发展大方向的重要举措。”牛犁说。

《意见》还指出，要推动信息技术产业迈向中高端。加快发展5G和物联网相关产业，深化信息化和工业化融合发展，打造工业互联网平台，加强工业互联网新型基础设施建设，推动关键基础软件、工业设计软件和平台软件开发应用，提高软件工程质量和网络信息安全水平。“制造业领域也好，服务等其他领域也好，网络便捷了，各方面效率就都提升了。”牛犁说，“所以5G是当下信息领域最核心的发展方向，加快5G技术的商业化步伐，对于推动传统的制造领域转型升级将有巨大的促进作用。”

(责编：李枫、曹昆)