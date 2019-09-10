原标题：“健康证明”取消了 “一网通办”提速了（大督查在行动）

“本想这几天把营业执照、健康证明、食品经营许可证等都给办下来，开张营业后趁着节前消费旺季做一些业绩，但现在这些证照都没能下来。”中秋佳节临近，江西南昌居民张哲华有个小遗憾。

原来，张哲华与妻子一直在开网店，近期盘算着弄个线下小店，卖些桶装方便面、豆腐干等预包装食品。按照当地有关规定，即便是销售这些非直接入口食品，也要办健康证明。先去市场监管部门领体检卡，再到疾病预防控制中心做体检，最后拿体检结果，仅这个环节就要耗费7至13天时间。

这是9月6日国务院第七督查组在南昌暗访到的情况。

近年来，我国深化“放管服”改革、转变政府职能取得显著成效，企业设立环节拿“照”的程序已大大简化，“照”后拿“证”的关卡大幅减少、时间大为缩减。那么，要从事预包装食品经营，真的需要办理健康证明吗？《食品安全法》第四十五条规定：“从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。”原食品药品监管总局明确指出：预包装食品不属于直接入口的食品，从事预包装食品经营的人员不需要取得健康证明。

为查明事情原委，9月6日上午，第七督查组人员先来到南昌市场监管局某分局，以要开一个经营桶装方便面、矿泉水等预包装食品小店为由，咨询是否需要办理健康证明。分局前台工作人员明确表示，必须先取得健康证明才能办理食品经营许可证。督查人员还被告知，从体检到获得食品经营许可证，需要二十来天。

督查人员亮明身份后，分局负责人吐起苦水：“一来，市场监管工作人员检查时发现有的经营者会把预包装和散装、直接入口的食品混合来卖，增加了执法难度，只好用‘一刀切’的办法堵住混卖的漏洞；二来，出于城市‘创文创卫’需要，应上级部门要求，凡涉及食品经营事项的都得办理健康证明。”

“既然国家对食品经营许可有明确规定，在执行时就更加不应该设置前置条件，希望有关部门能够举一反三，压缩一切不必要的环节，以便更好激发各类市场主体活力。”国务院第七督查组成员任家荣说。

6日下午，第七督查组对江西省市场监管局、省卫健委、南昌市某区疾控中心有关负责人展开访谈，确认了存在的问题。江西省市场监管局当即表示，对督查组反馈的问题立即整改，并于第二天向督查组提交了“整改报告”。

“部分基层市场监管局在办理食品经营许可证时，把从业人员健康证明作为行政许可前置条件，对此我们立即进行整改，明确要求不得将从业人员办理健康证明作为办理食品经营许可证的前置条件。”江西省市场监管局党组书记、局长王福平表示，将组织全省市场监管部门举一反三，对职责范围内的各项行政许可业务进行自查。

记者从“整改报告”了解到，针对群众反映的开业办理营业执照、许可证等手续时间过长问题，江西省市场监管局还将采取有效措施，严格落实国务院、江西省政府压减企业开办时间要求，严格兑现承诺。

据悉，江西省将搭建全省“企业开办一网通办”平台，整合设立登记、印章刻制、申请发票、社保登记等环节，加强信息共享，实现“一窗受理、并行办理”，力争在今年年底前实现全省企业注册开办时间压缩至3个工作日的目标。

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 07 版）

(责编：罗知之、杨曦)