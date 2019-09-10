第十四届海峡两岸及港澳经贸合作研讨会举行

第十四届海峡两岸和香港、澳门经贸合作研讨会9日在澳门举行。100多名来自海峡两岸及港澳地区的工商界代表围绕“粤港澳大湾区为海峡两岸和港澳地区带来新机遇”的主题进行深入交流。

全国政协副主席、全国工商联主席高云龙在开幕式致辞时表示，希望粤港澳大湾区工商界坚持科技创新要素驱动，增进青年共兴共融，推动商会间交流互鉴。在大家共同努力下，大湾区一定能形成优秀的创新体系、优良的生态体系、优质的服务体系和优越的治理体系。

本届研讨会由中华全国工商业联合会、台湾工商企业联合会、香港中华厂商联合会、澳门中华总商会合办。

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 07 版）

(责编：罗知之、杨曦)