大家手笔：教育是需要全民参与的事业

中共中央、国务院今年6月印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（以下简称《意见》），深入贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神，对于新时代加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育具有重大意义。
《意见》全面论述了新时代义务教育改革的指导思想、基本要求和政策举措，强调坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务；遵循教育规律，强化教师队伍基础作用，强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量；按照“四有好老师”标准，建设高素质专业化教师队伍；围绕凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民的工作目标，坚持“五育”并举，全面发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。《意见》的指导思想非常明确、措施非常具体。
改革开放以来，我国义务教育发展取得了举世瞩目的成就。近几年，我和其他几位国家教育咨询委员走访了十几个省份特别是其农村地区，发现教育质量明显提高，尤其是农村教育有很大改善，孩子们不会因为家庭经济条件差而没有学上。但也要看到，教育发展还不均衡、不充分。人民群众要求孩子不仅有学上，而且要上好学。实现习近平同志提出“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”，还有许多工作要做。《意见》的发布正当其时，为我国义务教育今后的发展指明了方向。贯彻落实《意见》提出的要求，需要全社会的关心和支持。习近平同志在全国教育大会上强调，“办好教育事业，家庭、学校、政府、社会都有责任。”这就要求我们转变教育观念，树立正确的教育质量观、人才观、学生观，全社会共同为办好人民满意的教育而努力。
应进一步明确中央和地方、政府和学校的教育职责与权限，建立多元参与、共建共享的现代教育治理体系。不以分数论英雄，不以升学率来评价学校和教师，认真推进素质教育。同时，进一步转变政府职能，深化简政放权，强化监管能力，创新服务方式，坚持依法治教、依法办学、依法治校。
学校应把立德树人作为根本任务。全面贯彻教育方针，开足开齐所有课程；把课堂作为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的主阵地，上好每一节课，提高课堂教育质量；改进人才培养方式，坚持因材施教，为每个学生提供适合的教育；改进教育方法，培养学生的学习兴趣，引导学生自觉学习、自主学习，培养学生创新思维和实践能力。落实好立德树人根本任务，校长要走进课堂、走进学生、走进教师，身体力行、率先垂范。
家庭是人生第一所学校，家长是孩子的第一任老师。正如习近平同志指出的，家长要给孩子讲好“人生第一课”，帮助扣好“人生第一粒扣子”。这就要求家长转变观念，顺应孩子的天性，顺势而教，切忌拔苗助长。要深刻认识到，学习知识不是越早越好，重要的是培养孩子良好的学习和生活习惯，用更多的时间陪伴孩子，尊重孩子并倾听孩子的心声，满足孩子合理需要，培育孩子健全的人格。
社会要积极参与。习近平同志在全国教育大会上指出，“全社会要担负起青少年成长成才的责任。”要树立尊师重教的社会风尚，让人们都能尊重教师、信任教师；统筹社会资源支持服务学校教育，开放社会文化教育机构，建立健全爱国教育和革命传统教育基地、社会实践基地，为培养人才创造更好条件。
（作者为北京师范大学资深教授）
《 人民日报 》（ 2019年09月10日 13 版）
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