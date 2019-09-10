原标题：促进远程教育高质量发展（专题深思）

随着《京津冀协同发展规划纲要》的发布实施，京津冀在公共交通、生态环境保护、产业转型升级等重点领域率先突破，区域经济社会发展协同性显著增强。这对开放大学的远程教育提出了新的更高要求。

区域绿色经济发展方兴未艾，要求京津冀开放大学的远程教育为生态保护和建设提供智力支持。习近平同志指出，“保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”“生态文明建设已经纳入中国国家发展总体布局，建设美丽中国已经成为中国人民心向往之的奋斗目标。”京津冀开放大学应根据实施乡村振兴战略、精准扶贫工程以及大力发展生态型产业等要求，开设环境保护、现代农业、乡村旅游和电子商务等实用性职业技能专业，构建与之相适应的远程教育体系，通过一体化的远程学习共享平台和支持服务体系促进美丽中国建设。

区域企业生产组织的人工智能化特征更加突出，要求京津冀开放大学的远程教育加强智能制造型人才培养。在京津冀高新科技园、高校、科研院所、大中型企业及其研发基地的共同带动下，区域产业科技含量显著提升，经济增长越来越依靠创新驱动。京津冀开放大学应启动实施“智能制造人才培养模式改革与开放教育试点示范研究项目”，在原来数控机床专业人才培养基础上，开展智能机床、云制造及其服务项目专业试点，探索远程开放教育的智能制造人才培养模式。

区域产业结构由产品制造型向品牌创新型升级，要求京津冀开放大学的远程教育由生产技术型向创意设计型调整。产业结构升级，表现为由产品引进到创新设计、一般制造到智能制造、通用产品到新品研发的发展过程。这尤其离不开创新人才培养。京津冀开放大学应发挥系统办学优势，组建由负责通识课和专业基础课教学的系统教师、负责专业核心课教学的企业工程师、负责指导教学实践的一线高水平工人构成的一流教师团队，通过传帮带，提高学习者的创新设计能力与操作能力。

区域生产经营模式由核心竞争型向全链集群型转变，要求京津冀开放大学的专业建设从核心专业型向全链专业型转变。京津冀开放大学应统筹学校、行业、企业教育资源，在上下游产业各环节上形成纵向一体化的全产业链专业集群，在不同产业链的多环节上形成横向一体的专业集群，构建各专业相互支撑、相互配套的远程教育专业发展模式，实现专业集群和师资队伍与区域产业集群和研发生产队伍对接，学科专业链和人才培养链与区域产业链和企业创新链对接，提高开放大学专业教学服务企业发展、产业升级的水平。

区域商品营销策略由市场供给型向社会服务型转变，要求京津冀开放大学的远程教育更加注重服务社会。生产技术更新、产业转型升级，对技能型人才的需求日益旺盛。产业结构升级需要相应的劳动力结构匹配，这就要求京津冀开放大学提供的远程教育及时调整优化，促进劳动者专业技能素质结构和企业人才岗位技能需求结构匹配、不同年龄的专业人才培养结构与企业各年龄阶段的人才需求结构匹配、创新型人才培养结构与区域创新人才需求结构匹配。

（作者单位：北京开放大学）

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 13 版）

(责编：罗知之、杨曦)