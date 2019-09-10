有力维护民族地区改革发展稳定大局

兴办民族高等教育、设立民族高等院校，是中国特色解决民族问题的重要创举。自1941年延安民族学院建立以来，我国民族高等教育探索出了一条为少数民族和民族地区服务、为国家战略服务的独特办学路子，培养了大量各族优秀人才和干部，他们为国家统一、边疆稳定、民族团结、社会和谐和民族地区经济社会发展作出了重要贡献。新时代，民族高等院校要深入总结办学经验，在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的进程中发挥更大作用。
遵循高等教育一般规律，凸显民族教育特色。目前，我国已基本形成健全的民族高等教育体系，民族高等院校已成为我国高等院校体系的重要组成部分。新时代，民族高等院校要同其他高等院校一样，严格遵循高等教育发展的一般规律。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平同志关于教育工作的重要论述，牢牢坚持党的全面领导，牢牢坚持马克思主义指导地位，牢牢坚持正确办学方向，牢牢坚持立德树人根本任务，着力打造更高质量、更有效率、更具活力的民族高等院校发展新形态，着力加大人才培养力度、加深科学研究厚度、拓展社会服务广度、提升文化传承创新高度。同时，民族高等院校要凸显民族高等教育的特色，围绕各自面向的重点区域，全力打造各自的特色和亮点，扎根中国大地办好人民满意的民族高等教育。
继续大力支持民族地区经济社会发展。我国民族地区经济发展基础比较薄弱，文化教育水平相对落后。如何解决好民族地区遇到的各种问题？习近平同志强调，“发展是解决民族地区各种问题的总钥匙”“要紧扣民生抓发展，重点抓好就业和教育”。民族地区经济社会发展离不开人才支撑。民族高等院校要着眼于民族地区经济社会发展的实际需要，为少数民族和民族地区培养大批干部和专业人才，为民族地区转变经济发展方式、推进新型工业化、调整产业结构等提供人才支撑，助力民族地区经济社会发展，确保“全面建成小康社会，一个民族都不能少”。
进一步为维护民族团结、国家统一贡献力量。习近平同志指出，“我国是统一的多民族国家，各民族多元一体”。举办民族高等教育是中华民族多元一体格局下我国高等教育发展的一大特色。民族高等院校既保持了与其他普通高校在政治上和立德树人根本任务上的一体性、共同性，又体现了我国多民族文化和高等教育的多样性、差异性，深刻反映了我国统一的多民族国家这个基本国情。目前，我国有5个自治区、30个自治州、120个自治县（旗）。民族地区安全稳定关乎国家安全稳定。民族高等院校要全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展。尤其要从青年学生抓起，培养一大批政治立场坚定、维护边疆稳定、捍卫国家统一的各民族优秀人才。
（作者为北方民族大学党委书记）
《 人民日报 》（ 2019年09月10日 13 版）
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