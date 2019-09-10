探索京津冀区域经济高质量发展的科学路径

产业协同发展是京津冀协同发展战略中需要率先突破的领域之一，也是新时代京津冀区域经济高质量发展的重要路径。实现京津冀产业高质量协同发展，必须顺应产业发展一般规律，顺应绿色、智慧的工业化发展趋势，在城市群产业分工优化目标引领下，发挥市场和政府作用，引导资源要素合理配置。田学斌撰著的《京津冀产业协同发展研究》（中国社会科学出版社出版）一书，突出了一条目标清晰、重点明确、实践性强的研究思路，即以创新链、资金链、产业链互动发展为主要抓手，以绿色金融、科技协同、基本公共服务均等化为基础，以创新考核评价机制为保障。沿着这一思路，该书以破解京津冀产业同构难题为切入点，以农业、制造业、高新技术产业、文化产业、旅游业等行业为重点，梳理总结成功经验和体制机制，为深化京津冀产业协同发展提出政策建议，是京津冀协同发展研究领域一部有价值的新作。

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 13 版）

(责编：罗知之、杨曦)