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改革 创新 开放 示范

沈抚新区：全面建设国家改革创新示范区

2019年09月10日08:34  来源：人民网－人民日报
 

 

4个小时能做什么？在沈抚新区能够开办一家企业，取得办企所需的营业执照、公章、税票。当前，在辽沈大地乃至整个东北地区，沈抚新区是最具发展潜力的热土之一。自2018年下半年以来，这座以改革创新为基因、以六大主导产业为支撑、以一流营商环境为血脉、以开放合作为性格特点的国家改革创新示范区，凭借迅猛的发展态势和无限的发展潜力吸引了全国的目光。

2018年9月13日，沈抚新区获批国家改革创新示范区后，努力建设成为东北地区改革开放的先行区、优化投资营商环境的标杆区、创新驱动发展的引领区和辽宁振兴发展的新引擎。近一年时间过去了，沈抚新区在党中央、国务院的坚强领导和辽宁省委、省政府的部署支持下，落实新发展理念，推动高质量发展，在全面建设国家改革创新示范区道路上大步迈进，蹄疾步稳，成果斐然。

全方位改革创新 发挥示范引领作用

沈抚新区始终坚持把改革创新作为突破口，向改革要空间、要动力、要活力。着力推进区域协同一体化，探索跨行政区划建设新区的新管理模式，与沈阳、抚顺融合联动一体化发展。着力推进管理体制扁平化，纵向实行“管委会＋街道”两级管理体制，推进民生事务全域通办；横向实行“大部门+大科室”制，优化职责配置，按需设岗、一人多能，实现了“小机构、宽职能、高效率”。着力推进开发建设市场化，全面实行“管委会+公司”创新型开发建设模式，通过拓展政府购买服务领域，充分激发市场活力，有效增强了政府服务职能的专业程度，提高了服务效率与质量。

此外，沈抚新区还着力推进用人分配企业化、产业发展高新化、管理服务高效化……经过近一年的建设发展，沈抚新区已将改革创新贯穿于经济社会发展的全过程，并注重发挥示范引领作用，努力形成一批可复制可推广经验。2019年上半年，沈抚新区在不同领域形成了“项目管家全流程服务平台”“施工图多审合一”“财政国库跨行政区域集中支付”等23条改革创新举措。

以“两大、两智、两高”为支撑 实现高质量发展

2019年7月30日，年产值将达100亿元的东北首家京东云（辽宁）数字经济产业园在沈抚新区正式开园；8月9日，全国首个华为人工智能创新中心在沈抚新区上线运行；8月15日，投资100亿元的绿地智慧科技园项目落户沈抚新区；8月16日，总投资100亿元的圣丰科技小镇项目落户沈抚新区；8月29日，华润健康集团东北区域总部落户沈抚新区……仅一个月之内就有国内多个行业龙头企业纷纷落子，沈抚新区正在成为投资热土。今年1—7月，沈抚新区招商引资签约项目共124个，同比增长526%。2018年以来，沈抚新区招商引资签约项目共计234个，其中百亿元以上项目8个， 50亿元以上项目14个，10亿元以上项目26个，1亿元以上项目99个。

不仅是招商引资方面，从整体来看，今年1—7月，沈抚新区建设发展呈现良好态势：财政总收入同比增长134.3%，固定资产投资同比增长50%，新增注册企业同比增长219%。

沈抚新区坚持项目立区、产业强区，以发展数字经济为主线，以平台经济为基础，聚焦“高新特”产业，确立“两大、两智、两高”（大健康、大数据、人工智能、智能制造、总部经济、科技金融）六大主导产业方向。围绕大健康产业，引入青岛国奥源干细胞东北产业中心项目，沈抚养生谷一期主体工程已经封顶，闽商健康食品产业园等项目已开工、续建。围绕大数据产业，引入腾讯数字辽宁大数据中心、中科曙光先进计算中心等项目，东北首家京东云（辽宁）数字经济产业园已开园运营。围绕人工智能产业，引入真心科技智慧园项目，全国首个华为人工智能创新中心已正式上线。围绕智能制造产业，国内首条8英寸MEMS芯片生产线、泊宝工业机器人项目、广泰真空装备项目已经正式投产运营。围绕总部经济产业，累计引进并签约150个总部项目，7大辽宁省属国企集团全部落户新区。围绕科技金融产业，引进了中科院科学城项目，瀚华金融生态小镇项目已开工建设。

营商环境新标杆 打造政策洼地服务高地

沈抚新区建设发展取得的丰硕成果源自优厚的政策、优良的环境和优质的服务。近日，沈抚新区为域内40余家高新技术企业上门宣讲惠企政策，兑现奖励资金，为符合奖励条件的高新技术企业送上了政策礼包，让企业真正享受新区的政策红利。

沈抚新区以示范区建设方案及其实施意见为基础，构建了以总部经济、主导产业、人才引进、金融扶持和差异化用地为重点的“1+3+5”政策体系，并在此基础上优化调整，修改提升新区主导产业政策，进一步放大新区政策红利，形成“洼地效应”。

沈抚新区依托辽宁首个具有省市县三级审批权限的政务服务中心，实行“园丁式”审批，在企业开办环节，进一步提高企业开办时效，20分钟完成企业注册，4小时完成全部企业开办手续；在建筑工程审批环节，从立项到施工许可的审批可在30天内完成，社会投资工业类项目最快6个工作日内即可完成规划预许可、施工预许可的审批；在竣工验收环节，实行联审联验，将备案和验收环节合一，不动产登记可在3天内办结。

在沈抚新区，高效与优质是服务标准。新区构建了项目全生命周期管理服务平台，每个项目都配备一名“服务管家”，为项目提供全流程“管家式”服务；从政府、企业、社会三个维度打造“诚信沈抚”，坚守契约精神，重信守诺，说到做到。

以平台经济为重点 打造对外开放新前沿

大鹏之动，非一羽之轻也；骐骥之速，非一足之力也。沈抚新区坚持对外开放，着力构建全方位、多层次、宽领域的开放格局，打造对外开放新前沿。

一方面，创新合作模式，围绕六大主导产业，开展产业链协作招商，实现集群式发展；开展产业基金投资合作，实现“基金+项目”“基金+人才”的资源整合； 实行产业园区平台支撑，同多家国内先进园区共建园区平台。此外，沈抚新区还组建了5个境外招商联络处，与25家境外商会签订合作协议，搭建对外招商平台；设立沈抚海关，同时与辽宁自贸区沈阳片区开展全面战略合作，进一步放大自贸区和示范区的“双区”叠加效应。

另一方面，搭建开放平台，打造“1+1+N”高水平开放平台。第一个“1”即依托敦煌网等公司，打造面向东北亚、“买全球、卖全球”的在线外贸交易平台；第二个“1”即依托澳大利亚德佛天境科技小镇项目，建设国内进口商品的线下展销中心；“N”即聚焦重点地区，建设N个合作开放园区，促进主导产业集群式引入。

除开放平台外，沈抚新区还搭建了管理服务平台、交易结算平台、创新创业平台，高标准完成平台经济顶层设计，夯实平台经济基础设施。目前多个平台已初具雏形，电商平台已正式运转。2019年8月16日，东北地区首个“买全球、卖全球”的东北亚数字贸易平台——东北亚跨境数字贸易总部基地正式揭牌运营，并于当天成功交易沈抚新区跨境电子商务“9610出口模式”第一单。

宏伟蓝图已经绘就，壮丽前景催人奋进。沈抚新区将在国家改革创新示范区建设的深水区，以敢为人先的气魄和一往无前的奋斗姿态，努力在新时代展现新气象、实现新担当、施展新作为、开创新局面，早日实现“三年上台阶、五年大变样、十年增长极”目标，为实现新时代辽宁全面振兴、全方位振兴作出新的更大贡献。

数据来源：沈抚新区管理委员会

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 14 版）

(责编：罗知之、杨曦)
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