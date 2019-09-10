火把旺起来 旅游火起来

一进入7月，巍山打歌省级非物质文化遗产传承人字汝民，就带着演员们开始为火把节的表演进行紧张排练。

“今年的火把节是世博旅游集团与巍山同庆的节日，远方的朋友一起来过节，我们一定要给朋友们献上最精彩的演出。”字汝民说。

不论是无人机的表演，还是本地民族文化与国际元素的结合，都让这场盛会备受人们期待。而政企携手，则将这场民族节庆活动推上了文旅融合的新台阶。

7月25日—29日，华侨城集团助力云南，在巍山、轿子山、老君山、九乡、恐龙谷、昆明世博园、元阳哈尼梯田同期举办火把节。

作为本次巍山火把节的主办方之一，从去年10月起，云南省彝学学会便开始和世博旅游集团对接，希望合作塑造一个全新的文旅品牌。

除了开研讨会，针对火把节的历史沿革、文化传承、文旅产业等问题进行了交流外，彝学学会还向世博旅游集团介绍了全国各地彝区过火把节的经验。“央企的资源与民族地区民族文化的结合，既可以打造巍山文旅融合的新产品新业态，又可以弘扬和传承当地民族文化，对推动地方经济社会发展作用很大。”云南省彝学学会副会长、秘书长黄宇东说。

2019云南巍山国际火把节总导演林树森的创作团队，此前参与过云南火把节、泼水节、刀杆节、新米节、赛装节等民族节庆的编导工作。如何在民族节庆中找到传统与现代最合适的连接点，是他们一直在思考的问题。

经过不断尝试和研讨，今年他们在“云上巍山——多维舞台秀”中大量采用云南当地艺人，力争民族文化、歌舞表演上做到原汁原味，展现文化自信。同时，还采用声、光、电等各种表现手法展示当地百姓的生活状态，并通过8个特色活动推动多业态融合，使火把节不仅是一个仪式那么简单。

在“云上巍山——多维舞台秀”主体活动外，巍山还举办了“舌尖巍山——巍山小吃展”“炫彩巍山——焰火晚会”“彝韵巍山——彝家欢歌夜”“多彩巍山——古城文艺汇”“魅力巍山——南诏文化展”等活动，生动诠释了“文化+旅游+城镇化”“创想开启美好生活”的华侨城集团发展理念。

在将火把节打造成当地旅游名片的同时，巍山在华侨城的助力下，还积极推动全域旅游发展。

去年12月，巍山华侨城世博南诏旅游发展有限公司总经理祝骁刚就带着他的团队，从深圳来到巍山，为火把节忙碌起来。

“过一个节，好比亮出一张名片，最终目的是把巍山介绍给世界。”祝骁刚说，厚重的南诏文化、火热的彝族文化，让我们萌生了使命感和责任感，想与当地百姓一起，努力把巍山打造成为全国乃至世界的旅游胜地。

2017年6月16日，云南省特色小镇创建名单公布，巍山古城入选云南省5个创建国际水平特色城镇名单；2017年8月22日，世博旅游集团与巍山县政府签订巍山古城（国际水平）特色小镇《合作发展协议》；2018年2月8日，世博旅游集团与巍山县政府签订《云南大理巍山古城（国际水平）特色小镇及文化旅游开发项目投资协议书》。

未来，云南世博旅游集团将为巍山全域旅游发展进一步补齐短板，推动特色小镇建设。其中，以巍山古城（国际水平）特色小镇为核心，带动巍宝山、东莲花等区域发展，将助力巍山腾飞。随着交通条件的改善，巍山发展将迎来新机遇。

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 17 版）

(责编：罗知之、杨曦)