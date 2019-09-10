2019北京国际设计周于9月5日至10月7日举行，以“产业策动”为主题，在促进制造业转型升级、“一带一路”贸易发展、北京疏解非首都功能与创新型城市建设、中华优秀传统文化的产业化创新等领域发挥创新引领作用。

2019北京设计博览会将以中国头部IP品牌文化产业交流、新中国成立70年以来传统工艺创新设计的发展、在大设计引导下的中国城市更新等为主要内容。创新服务设计大会将聚焦设计与影视动漫产业的结合。时尚北京板块将聚焦北京的时尚设计。今年北京设计奖特设“文博设计奖”，助推北京市文博系统文化创意产品的提质增效。

同时，北京国际设计周在活动期间还举办“印记中国主题篆刻设计展”等展览。

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 17 版）

(责编：罗知之、杨曦)