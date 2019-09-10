逐梦70年：开拓创新  奏响恢宏乐章

原标题：开拓创新 奏响恢宏乐章（逐梦70年）

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70年来，坚定不移走中国特色社会主义文化发展道路，广播电视和网络视听文艺从弱到强、持续走向繁荣，我国已经成为名副其实的广播电视和网络视听文艺创作生产大国

广播电视文艺工作者努力创作有筋骨、有道德、有温度的作品，坚持把镜头和话筒对准人民，把人民作为作品的主角、表现的主体

立足中国，放眼世界，一大批具有中国特色、体现中国精神、蕴含中国智慧的原创内容走向世界，讲述生动多彩的中国故事，展现全面、真实、立体的中国

新中国成立70年来，在党中央坚强领导下，在党的文艺方针政策科学指引下，我国广播电视和网络视听文艺砥砺奋进、开拓创新，不断走向繁荣兴盛。党的十八大以来，广播电视和网络视听行业深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于文艺工作的重要论述，坚定文化自信，坚持与时代同步伐、以人民为中心、以精品奉献人民、用明德引领风尚，取得一系列辉煌成就，呈现欣欣向荣、蓬勃发展的生动局面。70年发展历程硕果累累，留下家喻户晓的经典作品，积累弥足珍贵的历史经验。

坚持党对文艺工作的全面领导，始终沿着正确方向前进

新中国成立以来，党中央始终把文艺工作放在重要位置，以党的创新理论指导文艺创作生产实践，引导、鼓舞和激励一代又一代广播电视文艺工作者。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视文艺工作，习近平总书记主持召开文艺工作座谈会，出席中国文联十大、中国作协九大开幕式，出席全国政协十三届二次会议文化艺术界、社会科学界联组会，发表一系列重要讲话、作出一系列重要指示，深刻阐明新形势下文艺工作一系列重大问题，为新时代广播电视和网络视听文艺工作提供根本遵循和行动指南。

70年来，坚定不移走中国特色社会主义文化发展道路，广播电视和网络视听文艺从弱到强、持续走向繁荣。2018年，全国共制作广播电视文艺类节目约302万小时，制作发行电视剧323部、1.37万集，制作发行电视动画片241部、8.62万分钟，制作纪录片7.59万小时。网络视听文艺20年来飞速发展，2018年网络视听机构新增购买及自制网络剧2133部，网络视听机构用户生成内容（UGC）存量达到10.35亿个，网络视听节目播放总量2.66万亿次。我国已经成为名副其实的广播电视和网络视听文艺创作生产大国。

70年来，广播电视和网络视听文艺坚持围绕中心、服务大局，在党和国家重大活动和重要历史节点，推出一系列重大主题作品，营造浓厚氛围。比如，围绕迎接宣传党的十九大，推出《黄大年》《索玛花开》等电视剧、《不忘初心 继续前进》《我们这五年》等纪录片专题片、《梦娃》等动画片、《初心》等微视频。围绕庆祝改革开放40周年，推出《黄土高天》《大江大河》《正阳门下小女人》等电视剧、《必由之路》《我们一起走过》等政论片、《浦东传奇》《小岗纪事》《走进兰考》等纪录片、《可爱的中国》《我们的接力跑》等动画片、《我们在行动》《声临其境》等电视节目、《我的青春在丝路》等网络视听作品，唱响时代主旋律。今年围绕新中国成立70周年，正在聚焦重点项目，努力打造精品力作，为祖国70年华诞营造良好氛围。

坚持思想引领，弘扬中国精神、凝聚中国力量

文艺是铸造灵魂的工程，中国精神是社会主义文艺的灵魂。70年来，广播电视文艺工作者坚持举精神之旗、立精神支柱、建精神家园，努力创作有筋骨、有道德、有温度的作品，为国家写史、为民族塑像、为时代明德，以文艺振奋民族精神、凝聚前行力量。

传承红色基因，奋力书写党史、国史、军史。《长征》《延安颂》《解放》《换了人间》《毛泽东》《恰同学少年》《海棠依旧》《历史转折中的邓小平》《彭德怀元帅》《东方主战场》等一大批重大革命和历史题材作品，彰显理想信仰之光，高扬爱国主义和革命英雄主义精神，真实艺术再现老一辈无产阶级革命家为探寻救国救民之路的不懈奋斗，真实艺术再现中国共产党为实现民族独立、人民解放而艰苦奋斗的苦难辉煌，真实艺术再现党领导全国各族人民进行社会主义革命、建设和改革创立的丰功伟绩，突出价值高度和精神高度，有力激发人民群众爱党爱国热情。

紧扣时代脉搏，真情讴歌伟大时代。《平凡的世界》《老农民》等作品关注社会变迁，记录时代变革。近年来，实施广播电视“记录新时代工程”，引导推动创作者投身伟大时代、聚焦伟大时代，感国运之变化、立时代之潮头、发时代之先声。《航拍中国》《记住乡愁》《超级工程》《本草中华》等作品与时代同频共振，为新时代新征程留下真实鲜活、振奋人心的历史影像志。

把握文化根脉，弘扬中华优秀传统文化。广播电视和网络视听文艺工作者不断从中华文化资源宝库中获取灵感、汲取养分、精选题材、凝练主题，展示中华民族独特精神标识和中华文化恒久魅力。《红楼梦》《西游记》《水浒传》《三国演义》等经典剧目历久弥新，《汉武大帝》《冯子材》《天下粮田》等历史正剧厚重质朴、恢宏大气。近年来推出的《平“语”近人——习近平总书记用典》《中国诗词大会》《国家宝藏》《经典咏流传》等一大批原创精品节目，彰显优秀传统文化魅力，带动汉字热、诗词热、成语热等文化学习热潮。

坚持立德树人、以文化人，践行文化担当和社会责任。广播电视文艺工作者自觉讲品位、讲格调、讲责任，努力把社会主义核心价值观贯穿到创作中。近年来，全国电视上星综合频道坚持“公益、文化、原创”方向，着力打造讲导向、有文化的传播平台，涌现出《朗读者》《等着我》《中华好家风》等一大批优秀原创节目。举办“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题原创网络视听节目征集推选和展播活动，涌现出《公仆之路》《红色气质》《我爱你中国》等优秀作品，努力使主旋律、正能量充盈网络空间。

坚持以人民为中心，以精品奉献人民

社会主义文艺从本质上讲是人民的文艺。广播电视和网络视听文艺是我国受众最多、影响最广泛、最贴近群众的文艺形式之一。广播电视文艺工作者始终坚持以人民为中心的创作导向，把人民满不满意作为衡量标准，聚焦人民群众的实践创造、火热生活和审美需要，倾力打造人民群众喜闻乐见的优秀作品。

坚持努力满足人民需求，努力增强人民群众获得感、幸福感、安全感。70年来，传统广播电视文艺实现内容数量快速增长，实现体裁、题材、形式、手段丰富拓展，生长为一片生机盎然的绿洲。网络视听节目在短短20年间迅速发展壮大，网络视频用户规模达7.25亿，特别是与大数据、人工智能、虚拟现实、增强现实等信息技术成果深度结合，衍生出丰富的形式和应用，有效满足人民群众精神文化生活新期待。

坚持扎根人民，以人民生活作为创作源泉。践行“三贴近”，开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，开展“走基层、转作风、改文风”活动，开展增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践，引导推动广播电视和网络视听文艺工作者深入生活，收集“带露珠”“沾泥土”“冒热气”的第一手素材，从人民的伟大实践和丰富多彩的生活中寻灵感、挖题材、创佳作。电视剧《鸡毛飞上天》、纪录片《一带一路》《落地生根》、动画片《地道战》《鸡毛信》等佳作，都是主创人员深入生活、潜心创作的成果。

坚持把镜头和话筒对准人民，把人民作为作品的主角、表现的主体。电视剧《渴望》述说平凡生活，引发观剧热潮。电视剧《编辑部的故事》《金婚》《媳妇的美好时代》、纪录片《舌尖上的中国》《希望的田野：拉林河畔》聚焦普通百姓生活，全方位展现当代中国人生活状况和精神状态。电视栏目《中国梦想秀》《挑战不可能》等让普通人登上舞台表演拿手绝活，讲述人生经历，畅谈美好梦想，展示当代中国人乐观向上的精神风貌。中央电视台春节联欢晚会已经成为中国人的新年俗、不可或缺的文化大餐。

坚持把创作生产优秀作品作为中心环节，力攀高峰

推动文艺繁荣发展，最根本的是创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。随着广播电视和网络视听文艺创作生产能力大幅提升，全行业工作重心落到提高文艺作品质量上，把握高质量发展的根本要求，推进创新创造、精耕细作，加快从数量增长型向质量效益型转变、从“高原”向“高峰”迈进。

党的十八大以来，创新创优的导向更加鲜明，深入实施广播电视“新时代精品工程”，政策、规划、项目、人才全面向出精品聚焦。抓政策支持，出台《关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知》等一系列政策文件，加大对原创内容的鼓励扶持。抓规划引导，制订实施电视剧百部重点选题规划，持续开展百部中国梦电视动画片扶持计划、百部社会主义核心价值观动画短片创作计划和百人百部中国梦短纪录片扶持项目等，加强动态调整管理、跟踪指导服务，推动形成“播出一批、储备一批、筹划一批”良好局面。抓项目扶持，建立创新创优节目评选、少儿节目精品发展专项资金扶持、优秀国产电视动画推荐、重大主题纪录片创作扶持等引导机制，设立电视剧剧本扶持引导专项资金，从剧本源头抓精品创作；设立网络视听节目内容建设专项资金，实施“网络视听节目精品提升工程”，鼓励网络视听出精品、出佳作。抓人才培养，深入实施行业“领军人才工程”和“青年创新人才工程”，开展广播电视和网络视听文艺工作者教育培训，着力扶持各类人才特别是青年人才，努力形成人尽其才、人才辈出的生动局面。随着政策红利不断释放，广大文艺工作者创作热情高涨，按照“思想精深、艺术精湛、制作精良”方向凝心聚力搞创作的氛围日益浓厚。

坚持推动国际文化交流，讲好中国故事

70年来，广播电视和网络视听文艺立足中国、放眼世界，一大批具有中国特色、体现中国精神、蕴含中国智慧的原创内容走向世界，讲述生动多彩的中国故事，展现全面、真实、立体的中国。

广播电视和网络视听文艺国际竞争力不断增强。从上世纪90年代初《三国演义》等电视剧走出去开始，中国电视剧出口范围逐步扩大、规模不断增长，涵盖亚洲、欧洲、非洲、北美等；内容结构也在悄然发生改变，《媳妇的美好时代》《小别离》《父母爱情》《青年医生》等现实题材及其他类型题材成功登陆众多国家和地区。今天，电视剧、动画片、纪录片、网络视听节目乃至节目模式出口规模日益扩大，我国广播电视和网络视听文艺已经在国际市场占有一席之地。

广播电视和网络视听文艺成为对外文化交流重要名片。党的十八大以来，“丝绸之路影视桥工程”实现36个语种优秀译制作品在全球100多个国家播出，中非影视合作工程基本实现对非洲全覆盖。一批优秀作品推广至非洲国家及丝路国家的主流媒体，《医者仁心》《辣妈正传》《金太狼的幸福生活》《生活启示录》等剧相继在阿语地区、蒙古国等地掀起收视热潮，《鸡毛飞上天》《温州一家人》等优秀作品相继走出国门，受到国外观众喜爱。30多个“电视中国剧场”已推广至柬埔寨、老挝、印度尼西亚、捷克、埃及、南非、阿联酋等国家，正在向更多“一带一路”沿线国家拓展。“视听中国—中国电视节目海外播映计划”借助国际交流平台，抓住重要时间节点和契机，致力于推动更多优秀作品与世界观众分享，为推动世界文明交流互鉴、构建人类命运共同体贡献力量。

坚持推进科学管理，有力保障行业健康规范发展

有效管理是文艺健康繁荣发展重要保障。新中国成立以来特别是党的十八大以来，广播电视和网络视听管理日益科学化、规范化、法治化，综合管理体系已经基本形成，努力营造广播电视和网络视听文艺风清气正的发展生态。

坚持正本清源，持续整治行业突出问题。近年来，综合施策抵制过度娱乐化和低俗、庸俗、媚俗等不良倾向。以电视上星综合频道为重点，持续调控综艺娱乐、电视晚会、歌唱类选拔节目、真人秀节目。完善电视剧播出宏观调控政策，确保现实题材占据电视上星频道黄金时段播出主导地位。倡导良好从业道德，创造良好收视环境，针对追星炒星、泛娱乐化、高价片酬、收视率（点击率）造假等问题，出台《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》，实施综合性制度化管理举措，过度娱乐化、天价片酬得到有效治理，广播电视和网络视听文艺公益属性、文化属性更加彰显。

健全管理制度、统一管理标准，维护充满活力、公平竞争的发展秩序。适应发展形势，完善准入政策，降低准入门槛，充分调动社会各方面参与广播电视和网络视听文艺创作生产传播的积极性、主动性、创造性。目前，全国有电视剧制作许可证（甲种）机构113家，广播电视节目制作经营机构近2.7万家，其中90%以上是民营企业；有信息网络传播视听节目许可证持证机构588家。完善导向管理全覆盖的制度规范，强化网上网下导向管理“同一标准、同一尺度”，制定实施《网络视听节目内容审核通则》，做到“一把尺子量到底”。健全把社会效益放在首位的体制机制，不断完善节目综合评价体系。去年建设开通“广播电视节目收视综合评价大数据系统”，初步解决困扰行业多年的收视数据采集难题。

进入新时代，广播电视和网络视听文艺战线正在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，不忘初心、牢记使命，切实肩负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，努力打造精品佳作、力攀文艺高峰，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。

（作者为中宣部副部长，国家广播电视总局党组书记、局长）

制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 20 版）

(责编：罗知之、杨曦)