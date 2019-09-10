原标题：5G将成为文艺创造新沃土（艺海观澜·当科技遇上艺术①）

5G、全息投影、超高清视频、虚拟现实等新技术无一不在擘画崭新的文艺图景，重塑我们对世界的认识和表达。本版即日起推出“当科技遇上艺术”系列文章，追踪科技与艺术融合的最新趋势，深入辨析，助力科技与艺术进一步深度融合。

——编 者

5G除了能更好地发挥移动端轻便和互动特性，还将赋予公共文化空间全新的吸引力

说到技术变革对文化艺术的影响，人们往往想到媒介变化的影响——印刷术助推小说流行，摄影技术将电影推向大众，计算机催生被称为“第九艺术”的游戏。当我们把目光聚焦于近年，会发现还有一项技术也在显著改变文化生活——通信技术。

过去30年间，中国通信技术经历了1G（第一代通信技术）到4G（第四代通信技术）的更迭。对普通人来说，通信技术革新带来的最直观感受就是移动通信上传下载速度变快。从1G到3G，移动设备从只能语音通话的“大哥大”，进化成能够运行简单手机应用的智能手机，2013年4G正式发布，手机下载速度大幅提升，拉开移动视频时代的序幕。也正是从4G之后，文艺作品从传统的书本、银幕、荧屏跃入手机屏幕，流媒体大行其道，人们观看视频的场所从室内走向户外，从被动观看变为弹幕、评论等双向互动，甚至可以自主制作影像视频作品上传分享，迎来人人创作的移动时代。

5G将至，这对我们的文化生活来说意味着什么？

即将到来的5G有三大特征。首先是增强型移动宽带，也就是网速更快，5G数据传输速度理论上是4G百倍，实测能达到4G的十倍左右；其次是超高可靠与低延迟通信，即数据传输非常稳定，延迟小，掉线情况大幅减少；第三是大规模机器类通信，即“物联网”，未来我们的手机、各类智能家居等都能用网络联结起来。如果说4G带来移动视频，5G将进一步丰富移动文娱形态，助力互动内容和自制内容兴起。

如今，移动触屏让观众逐渐改变过去“接受者”位置，愈发占据主动地位，随时随地参与甚至主导创作已是平常之事，能够自主选择剧情走向的互动视频便是顺应这一参与愿望的产物。由于互动视频素材和分支众多，而且需要双向交互，要实现更清晰的显示和更快捷的反应，相比传统视频就需要更高流量。5G远高于4G的传输速度，能很好支撑互动视频的移动传输。届时，更加庞大、丰富的互动内容将成为可能。

观众参与，不仅指游戏式地参与剧情走向，还包括自己创作视频并上传分享。近两年，以用户自制内容为主的短视频异军突起，虽然用户创作热情高涨，但制作优质影像内容仍有较高门槛。到了5G时代，上传下行吞吐量巨大，理论上能够在云端处理大量数据，人们有望用同等终端设备实现更复杂的视频剪辑，一定程度上可以降低影像制作门槛。总体而言，当下更加自主、更加互动的移动文化娱乐生活趋势将在5G来临后进一步加强。

另一方面，5G或将把人们从4G时代转移到手机屏的注意力，再一次吸引回客厅、影院、剧院、博物馆等公共空间。手机虽然方便，但毕竟是一块小屏幕，更大的屏幕意味更沉浸、更高清、更共享的体验。视频分辨率和帧率的提高，意味着文件大小和码率也大大增加，目前4G带宽有限而且是有线传输，还不能很好地支持客厅电视的超高清在线播放和超高清直播。5G无线传输技术和大幅提高的传输速率，可以将更多4K乃至8K的超高清视频、直播引入观众家里甚至是影院巨幕。今年5月，国内已经实现全球首次“4k+5G”影院直播，原创民族舞剧《天路》通过5G传输同步抵达首都电影院的全球最大一块LED电影屏上。

此外，国内外已有不少博物馆开始使用VR（虚拟现实）和AR（增强现实）技术营造“会动”的沉浸式博物馆。今年5月第四十三届国际博物馆中国主会场活动在湖南省博物馆举办，推出AR文物活态复原、VR漫游、5G全息汉服秀等新鲜项目。参观者拿手机等设备对准博物馆某件文物，就能看到动态视频解说或文物复原，戴上VR眼镜就能360度全方位浸入某个历史复原场景。当下4G环境中，这些博物馆项目大多只能小范围试点，5G高速网络能够支撑博物馆庞大的VR和AR数据传输流量，待5G全面覆盖后，这些项目或将随之普及。

可以展望，5G将进一步丰富我们的文化娱乐生活，除了能更好发挥移动端轻便和互动特性，还能赋予公共文化空间全新吸引力。但是只有通信技术革新还不够，像AR、VR、高清电影、巨幕直播这些项目，还需要“内容—渠道—终端”整条产业链同时进步，才能实现全面普及。5G对于这些新鲜产业来说是一个前瞻性推力，距离其真正落地普及还需时日，文化艺术创作要为其到来做好准备，才有可能成为现实。

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 20 版）

(责编：罗知之、杨曦)