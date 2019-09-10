人民网>>财经

5G将成为文艺创造新沃土

刘彦希

2019年09月10日08:34  来源：人民网－人民日报
 
原标题：5G将成为文艺创造新沃土（艺海观澜·当科技遇上艺术①）

5G、全息投影、超高清视频、虚拟现实等新技术无一不在擘画崭新的文艺图景，重塑我们对世界的认识和表达。本版即日起推出“当科技遇上艺术”系列文章，追踪科技与艺术融合的最新趋势，深入辨析，助力科技与艺术进一步深度融合。

——编  者

5G除了能更好地发挥移动端轻便和互动特性，还将赋予公共文化空间全新的吸引力

说到技术变革对文化艺术的影响，人们往往想到媒介变化的影响——印刷术助推小说流行，摄影技术将电影推向大众，计算机催生被称为“第九艺术”的游戏。当我们把目光聚焦于近年，会发现还有一项技术也在显著改变文化生活——通信技术。

过去30年间，中国通信技术经历了1G（第一代通信技术）到4G（第四代通信技术）的更迭。对普通人来说，通信技术革新带来的最直观感受就是移动通信上传下载速度变快。从1G到3G，移动设备从只能语音通话的“大哥大”，进化成能够运行简单手机应用的智能手机，2013年4G正式发布，手机下载速度大幅提升，拉开移动视频时代的序幕。也正是从4G之后，文艺作品从传统的书本、银幕、荧屏跃入手机屏幕，流媒体大行其道，人们观看视频的场所从室内走向户外，从被动观看变为弹幕、评论等双向互动，甚至可以自主制作影像视频作品上传分享，迎来人人创作的移动时代。

5G将至，这对我们的文化生活来说意味着什么？

即将到来的5G有三大特征。首先是增强型移动宽带，也就是网速更快，5G数据传输速度理论上是4G百倍，实测能达到4G的十倍左右；其次是超高可靠与低延迟通信，即数据传输非常稳定，延迟小，掉线情况大幅减少；第三是大规模机器类通信，即“物联网”，未来我们的手机、各类智能家居等都能用网络联结起来。如果说4G带来移动视频，5G将进一步丰富移动文娱形态，助力互动内容和自制内容兴起。

如今，移动触屏让观众逐渐改变过去“接受者”位置，愈发占据主动地位，随时随地参与甚至主导创作已是平常之事，能够自主选择剧情走向的互动视频便是顺应这一参与愿望的产物。由于互动视频素材和分支众多，而且需要双向交互，要实现更清晰的显示和更快捷的反应，相比传统视频就需要更高流量。5G远高于4G的传输速度，能很好支撑互动视频的移动传输。届时，更加庞大、丰富的互动内容将成为可能。

观众参与，不仅指游戏式地参与剧情走向，还包括自己创作视频并上传分享。近两年，以用户自制内容为主的短视频异军突起，虽然用户创作热情高涨，但制作优质影像内容仍有较高门槛。到了5G时代，上传下行吞吐量巨大，理论上能够在云端处理大量数据，人们有望用同等终端设备实现更复杂的视频剪辑，一定程度上可以降低影像制作门槛。总体而言，当下更加自主、更加互动的移动文化娱乐生活趋势将在5G来临后进一步加强。

另一方面，5G或将把人们从4G时代转移到手机屏的注意力，再一次吸引回客厅、影院、剧院、博物馆等公共空间。手机虽然方便，但毕竟是一块小屏幕，更大的屏幕意味更沉浸、更高清、更共享的体验。视频分辨率和帧率的提高，意味着文件大小和码率也大大增加，目前4G带宽有限而且是有线传输，还不能很好地支持客厅电视的超高清在线播放和超高清直播。5G无线传输技术和大幅提高的传输速率，可以将更多4K乃至8K的超高清视频、直播引入观众家里甚至是影院巨幕。今年5月，国内已经实现全球首次“4k+5G”影院直播，原创民族舞剧《天路》通过5G传输同步抵达首都电影院的全球最大一块LED电影屏上。

此外，国内外已有不少博物馆开始使用VR（虚拟现实）和AR（增强现实）技术营造“会动”的沉浸式博物馆。今年5月第四十三届国际博物馆中国主会场活动在湖南省博物馆举办，推出AR文物活态复原、VR漫游、5G全息汉服秀等新鲜项目。参观者拿手机等设备对准博物馆某件文物，就能看到动态视频解说或文物复原，戴上VR眼镜就能360度全方位浸入某个历史复原场景。当下4G环境中，这些博物馆项目大多只能小范围试点，5G高速网络能够支撑博物馆庞大的VR和AR数据传输流量，待5G全面覆盖后，这些项目或将随之普及。

可以展望，5G将进一步丰富我们的文化娱乐生活，除了能更好发挥移动端轻便和互动特性，还能赋予公共文化空间全新吸引力。但是只有通信技术革新还不够，像AR、VR、高清电影、巨幕直播这些项目，还需要“内容—渠道—终端”整条产业链同时进步，才能实现全面普及。5G对于这些新鲜产业来说是一个前瞻性推力，距离其真正落地普及还需时日，文化艺术创作要为其到来做好准备，才有可能成为现实。

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 20 版）

(责编：罗知之、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved