钟声：当以诚意和行动为磋商创造条件

美国白宫国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗9月8日又对媒体来了一通老调重弹，还自诩为美方权威声音之源。他继续用自己发明的“七宗罪”之说指责中国，继续编造由中国承受加征关税“所有负担”的谎言。这些荒谬之词，有悖于中美双方应以实际行动为磋商创造良好条件的大方向，毫无建设性可言。
世人听来，纳瓦罗是“实心实意”要给国际市场再泼一盆凉水。前一阶段，美国股市的一些反应就在一定程度上说明了问题：当中美双方增进沟通、互释善意时，美国三大股指齐步上扬；当经贸摩擦升级或美方一些人用不实之词发起攻势时，三大股指大幅下跌。8月5日，即纳瓦罗首次抛出所谓“七宗罪”之说后的首个交易日，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数同时创下了8月份单日最大跌幅。显然，市场期待的就是中美双方重回谈判桌，给中美两国经济乃至世界经济注入积极因素。为什么美国媒体一再以“纳瓦罗衰退”作为社论标题？答案很清晰，因为纳瓦罗的谬论给解决经贸问题制造了麻烦，代表了破坏中美经贸合作的力量，为经贸摩擦带来的经济衰退性影响推波助澜。
中方一直以最大诚意进行中美经贸磋商，中方维护国家核心利益和人民根本利益的立场决不动摇。中美双方只有相向而行，在平等和相互尊重基础上不断积累互信的正能量，才有可能取得实质性进展，让双方在互利合作中实现共赢。
美方一些人应该尊重经济规律，补一补经济学常识课，听一听来自美国社会各界的心声。美国前商务部长古铁雷斯最近所言就很有代表性——美中双方不仅需要达成一份经贸协议，而且要找到“一种新的合作方法，恢复双方经贸关系的稳定性”。
中美双方约定10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。以正确方式把握住创造经贸关系稳定性的机遇，对双方而言都是重要的。沿着中美两国元首共识指明的方向和路径共同努力，为磋商创造良好条件，这是应有的建设性态度。希望美方一些人停止不负责任的言论，拿出符合中美双方共识和世界各国人民预期的诚意和行动，为磋商创造条件。
《 人民日报 》（ 2019年09月10日 03 版）
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