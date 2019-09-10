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壮丽70年：向工业国的目标迈进

2019年09月10日08:35  来源：人民网－人民日报
 
原标题：向工业国的目标迈进（壮丽70年 奋斗新时代·新中国峥嵘岁月）

1953年10月27日，新建成的鞍山钢铁公司无缝钢管厂的汽笛一声鸣响，我国第一根无缝钢管轧制出来了。这标志着我国在向工业国转变的道路上迈出坚实一步。

新中国成立初期，我国的工业基础十分薄弱，无法生产这类工业产品。1952年国民经济恢复之后，现代工业在我国工农业总产值中的比重也只有26.6%，重工业在工业总产值中的比重只有35.5%。新中国第一个五年计划（1953—1957）就是要优先发展重工业，争取早日实现工业化。

1954年，中苏双方最终确定了“一五”时期苏联援建的156项重点工程，涉及钢铁、有色冶金、煤矿、石油炼油、重型机械、汽车、拖拉机制造、化工、电力等方面。1955年7月，一届人大二次会议审议通过《关于发展国民经济的第一个五年计划》。五年内国家用于经济和文化建设的投资总额达766.4亿元，折合黄金7亿多两，这样巨大的建设投资，是旧中国历届政府都无法企及的。

“一五”计划极大地调动了各行各业劳动者的积极性。在新中国工业史上占有重要地位的诸多工业产品被制造出来：1954年7月，“初教5”飞机试飞成功，标志着中国航空工业由修理阶段跨入了制造阶段；1956年7月，载重量为4吨的解放牌卡车试制成功，标志着我国开始独立掌握汽车生产技术；1956年9月，国产B2—34中型坦克发动机问世，结束了中国不能制造坦克发动机的历史……

到1957年底，“一五”计划各项指标大都超额完成。一大批旧中国没有的现代工业骨干部门建立起来，我国工业生产能力大幅度提高，工业布局不合理的局面得到初步改变。

（新华社北京9月9日电）

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 04 版）

(责编：罗知之、杨曦)
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