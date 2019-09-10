评论员观察：“辩证思维”赋能良政善治

原标题：“辩证思维”赋能良政善治（评论员观察）

既用对立统一来观察和处理问题，坚持一分为二，也善于抓住关键、找准重点、注重牵住“牛鼻子”

处理好改革、发展和稳定的关系，让我们找到了一条风险可控、行之有效的改革路径，实现了经济快速发展同时保持社会大局稳定的动态平衡

观察中国发展，讲求统筹协调、有机统一是一个重要视角。既强调扩大开放，又坚持独立自主“办好自己的事”；既强调加强顶层设计，又鼓励基层探索更多原创性改革；既讲如何做大“蛋糕”，又讲如何分好“蛋糕”……“照辩证法办事”，这样的治理智慧，贯穿于新中国70年的发展历程。

辩证法既是我们共产党人认识问题的一把“金钥匙”，也是推进工作的重要方法。毛泽东同志就提出了统筹兼顾、“弹钢琴”等思想方法和工作方法，明确强调：“我们的方针是统筹兼顾、适当安排。”改革开放之后，针对各种新情况新问题，邓小平同志旗帜鲜明地提出，“现代化建设的任务是多方面的，各个方面需要综合平衡，不能单打一。”新中国70年来，我们之所以能在如此薄弱的基础上、在如此复杂的国情下、在如此短暂的时间里，取得如此大的发展成就，一个很重要的原因，就在于共产党人懂得“照辩证法办事”，用辩证思维赋能良政善治。

习近平总书记强调，“我们的事业越是向纵深发展，就越要不断增强辩证思维能力。”中国是个大国，“大”既意味着我们有规模的优势、有宏伟目标的指引，也意味着我们有协调发展的难度、会在前进道路上遇到各种艰难险阻。一方面，中国从东部到西部、从城市到乡村，各地方方面面的差异大，必须统筹考虑。另一方面，改革越深入，涉及的利益关系就越复杂。要驾驭复杂局面、处理复杂问题，把各项工作做得更好，就非增强辩证思维能力不可。

这种辩证思维，首先就体现为“两点论”和“重点论”的统一。正所谓，“物有本末，事有始终，知所先后，则近道矣”。面对复杂形势和繁重任务，首先要有全局观，对各种矛盾做到心中有数，同时又要优先解决主要矛盾，以此带动其他矛盾的解决。改革开放之初，我们坚持“以经济建设为中心”的同时，强调“两手抓、两手都要硬”，以生产、生活水平的提高来带动和促进社会主义事业的全面发展。既坚持整体推进，也善于重点突破；既用对立统一来观察和处理问题，坚持一分为二，也善于抓住关键、找准重点、注重牵住“牛鼻子”，这让我们的事业发展蹄疾步稳，让中国能从容、沉着与自信地走向未来。

这种辩证思维，也体现为“客观地而不是主观地、发展地而不是静止地、全面地而不是片面地、系统地而不是零散地、普遍联系地而不是孤立地观察事物、分析问题、解决问题”。这就要求我们全面、联系和发展地分析、解决问题，克服片面性。比如，我们在推动沿海地区率先发展起来后，又实施西部开发、东北振兴、中部崛起的区域发展总体战略，促进区域协调、协同、共同发展。党的十八大以来，我们还提出京津冀协同发展、长江经济带建设、粤港澳大湾区建设，形成多中心、网络化、开放式的区域发展格局。同时，我们注重经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面的联动，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，也正体现着辩证思维。

这种辩证思维，还体现为“胆子要大、步子要稳”的方法论。最典型的案例，就是在改革开放的过程中始终注重处理好改革、发展和稳定的关系。改革开放以来，一方面，我们始终强调要葆有“闯”的精神和“冒”的勇气，大胆探索、勇于开拓，敢于啃硬骨头，敢于涉险滩；另一方面，推进之时，先易后难、循序渐进，先试点再推广、先局部后全局，稳扎稳打、稳步推进。运用辩证思维，处理好改革、发展和稳定的关系，让我们找到了一条风险可控、行之有效的改革路径，实现了经济快速发展同时保持社会大局稳定的动态平衡。

“事必有法，然后可成。”形势越是复杂，任务越是艰巨，就越需要不断增强辩证思维能力。发扬“照辩证法办事”的优良传统，我们就能不断提高驾驭复杂局面、处理复杂问题的本领，在新长征路上书写新辉煌。

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 05 版）

(责编：罗知之、杨曦)