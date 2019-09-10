人民时评：让教师成为让人羡慕的职业

原标题：让教师成为让人羡慕的职业（人民时评）

每年秋天，都是老师们一个学年辛勤耕耘的开始，也是弘扬尊师重教美德的最好时点。在第三十五个教师节到来之际，教育部发布的一系列成果收获不少点赞：提振“师道尊严”，树立优秀教师典型，设立教师职业行为准则；提升“地位待遇”，完善教师荣誉制度，教师工资升至全国十九大行业第七位；开拓“发展空间”，完善教师职称评聘制度，畅通教师发展通道。这些成果让更多人看到，深化教育改革实实在在落实到了教育工作者的获得感中。

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。这些年来，《中华人民共和国教师法》《关于加强教师队伍建设的意见》《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等一系列法律法规、政策文件，以及“特岗计划”“公费师范生计划”“乡村教师支持计划”等专项计划的实施，夯实了保障教师安心从教的制度基石，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感。

“经师易求，人师难得”。如何吸引更多优秀人才加入教师队伍、如何打造高素质的教师群体，各地学校尤其是乡村、艰苦地区面临不小挑战。身安、心安方能厚植出教育情怀。要打造一支师德优良、学识过硬、愿意扎根乡村的教师队伍，必须花大力气、下细功夫。如此，才能让优秀人才“下得去、留得住、教得好”，点亮一方梦想与心灵的“明灯”。

正是在这样的思路下，我们看到，2018年约127万名连片特困地区的乡村教师享受到了每月最高2000元的生活补助；实施国培计划，培训教师校长120万人次；300名乡村优秀青年教师获得了1万元奖励金……制度温暖和人性关怀浇灌着偏远艰苦地区的教育事业，乡村开始留得住、也正在吸引更多教育人才。截至目前，28个省份已吸引约33.5万名高校毕业生到乡村任教，其中2018年约4.5万人。教师队伍建设的工作仍在路上，但只要将“贵师重傅”切实落到制度惠人、留人中，乡村教师队伍定能更加蓬勃壮大。

也要看到，优质教师队伍的培育，离不开全社会尊师重教良好氛围的浸润和滋养。乡村教师支月英坚守在偏远山村的讲台39年，从“支姐姐”到“支妈妈”再到“支奶奶”，几十年如一日的奉献点亮了大山孩子的童年，这份执着和赤子情怀深深打动了无数人。她先后被授予了“全国教书育人楷模”“感动中国2016年度人物”等荣誉称号，她的故事还被拍进电影《一生只为一事来》，将大爱永远传颂下去。詹英贤、辛德惠等一批批中国农业大学老师把课堂搬到河北曲周的盐碱地上，带领学生把论文写在大地上，收获了全社会点赞，曲周县还专程编演了豫剧《天绿》，感恩农大人的付出。其实，像这样的优秀教师数不胜数，他们兢兢业业地挺起了民族教育的“脊梁”。用尊敬之声、礼赞之行温暖每一位爱岗敬业的“筑梦人”，就是对教育最大的支持，对教师最好的礼物。

教育是什么样子，明天就是什么样子。习近平总书记强调：“让教师成为让人羡慕的职业。”全社会共同守护教育工作者的信仰和从教情怀，让“尊师”氛围成为常态，让“重教”主张惠及每一位老师，民族就有希望，国家就有未来。

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 05 版）

(责编：罗知之、杨曦)