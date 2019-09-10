人民网>>财经

人民时评：让教师成为让人羡慕的职业

何  娟

2019年09月10日08:35  来源：人民网－人民日报
 
原标题：让教师成为让人羡慕的职业（人民时评）

每年秋天，都是老师们一个学年辛勤耕耘的开始，也是弘扬尊师重教美德的最好时点。在第三十五个教师节到来之际，教育部发布的一系列成果收获不少点赞：提振“师道尊严”，树立优秀教师典型，设立教师职业行为准则；提升“地位待遇”，完善教师荣誉制度，教师工资升至全国十九大行业第七位；开拓“发展空间”，完善教师职称评聘制度，畅通教师发展通道。这些成果让更多人看到，深化教育改革实实在在落实到了教育工作者的获得感中。

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。这些年来，《中华人民共和国教师法》《关于加强教师队伍建设的意见》《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等一系列法律法规、政策文件，以及“特岗计划”“公费师范生计划”“乡村教师支持计划”等专项计划的实施，夯实了保障教师安心从教的制度基石，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感。

“经师易求，人师难得”。如何吸引更多优秀人才加入教师队伍、如何打造高素质的教师群体，各地学校尤其是乡村、艰苦地区面临不小挑战。身安、心安方能厚植出教育情怀。要打造一支师德优良、学识过硬、愿意扎根乡村的教师队伍，必须花大力气、下细功夫。如此，才能让优秀人才“下得去、留得住、教得好”，点亮一方梦想与心灵的“明灯”。

正是在这样的思路下，我们看到，2018年约127万名连片特困地区的乡村教师享受到了每月最高2000元的生活补助；实施国培计划，培训教师校长120万人次；300名乡村优秀青年教师获得了1万元奖励金……制度温暖和人性关怀浇灌着偏远艰苦地区的教育事业，乡村开始留得住、也正在吸引更多教育人才。截至目前，28个省份已吸引约33.5万名高校毕业生到乡村任教，其中2018年约4.5万人。教师队伍建设的工作仍在路上，但只要将“贵师重傅”切实落到制度惠人、留人中，乡村教师队伍定能更加蓬勃壮大。

也要看到，优质教师队伍的培育，离不开全社会尊师重教良好氛围的浸润和滋养。乡村教师支月英坚守在偏远山村的讲台39年，从“支姐姐”到“支妈妈”再到“支奶奶”，几十年如一日的奉献点亮了大山孩子的童年，这份执着和赤子情怀深深打动了无数人。她先后被授予了“全国教书育人楷模”“感动中国2016年度人物”等荣誉称号，她的故事还被拍进电影《一生只为一事来》，将大爱永远传颂下去。詹英贤、辛德惠等一批批中国农业大学老师把课堂搬到河北曲周的盐碱地上，带领学生把论文写在大地上，收获了全社会点赞，曲周县还专程编演了豫剧《天绿》，感恩农大人的付出。其实，像这样的优秀教师数不胜数，他们兢兢业业地挺起了民族教育的“脊梁”。用尊敬之声、礼赞之行温暖每一位爱岗敬业的“筑梦人”，就是对教育最大的支持，对教师最好的礼物。

教育是什么样子，明天就是什么样子。习近平总书记强调：“让教师成为让人羡慕的职业。”全社会共同守护教育工作者的信仰和从教情怀，让“尊师”氛围成为常态，让“重教”主张惠及每一位老师，民族就有希望，国家就有未来。

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 05 版）

(责编：罗知之、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved