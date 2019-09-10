优秀建设者：不能辜负这个伟大的时代

原标题：“不能辜负这个伟大的时代”（优秀建设者）

摊开一张地图，寻找当下中国的创新高地，位于湖北武汉的“中国光谷”不可忽视，而拥有200余项国内外专利的武汉高德红外股份有限公司，就是这片高地孕育的一座高峰。

20年来，高德红外董事长黄立（见图，楚林摄）带领团队专注实业，自主创新，填补了我国高科技领域的诸多空白。“人一辈子不能白活，在自己擅长的领域为国家做出领先的产品，就是我的奋斗目标。”黄立说。

“核心技术是命脉，再难也要握在手中”

1999年，人生的第三个本命年，黄立做出了一个重要决定：辞职创业。当时，互联网浪潮兴起，心怀科技报国梦想的黄立却把目光投向了实业。他从自己的专业出发，把目标锁定在当时国内尚未成熟的红外热成像技术。

黄立拿出自己全部积蓄30万元，注册成立了武汉高德电气公司。为了节约成本，黄立既当研发人员，又当销售员，常背着100多斤重的设备去偏远的变电站推销公司的研发成果。

当自主研发的红外热成像系统有了一定的市场占有率，黄立又瞄准了行业内最核心的技术产品——红外探测器芯片。2010年，高德红外股份有限公司成功上市，募集的近20亿元资金被全部用于研发红外探测器芯片。

原计划5年内研制成功，但关键工艺一直无法突破，黄立领着团队一干便是漫长的8年。遇到困难时，黄立就会给自己和团队鼓劲：“核心技术是命脉，再难也要握在手中！”

黄立成功了。自主研制的红外探测器芯片，彻底摆脱了技术封锁，达到国际一流水平，还搭建起三条国内最先进、批产规模最大的红外探测器生产线。

“办一个有追求的企业，为国家做点实事”

创业之初，就有人好奇地问黄立，为什么给公司取名“高德”。黄立解释说，办企业的人要有高尚的品德，企业的产品要有高品质。黄立觉得，名字里要有企业的初心：“办一个有追求的企业，为国家做点实事。”

在技术研究方面，黄立经常不考虑经济效益，为此，同事和朋友都劝他：“即使成功，也难有经济回报，别折腾了！”

黄立自己很坚定：“只要国家和社会需要，我们又有能力，就先做起来。”

攻克技术难关的过程是枯燥的，黄立回忆这些年爬坡过坎的经历，有一幕场景他至今难忘。有一次，黄立和同事为了攻克一个难关，连续加班，终于有了眉目。当他们疲惫地离开实验室时，天刚蒙蒙亮。黄立看见街角有个早餐摊，一对小夫妻正在忙活，热干面的香味从远处飘来。

这清晨的寻常一幕，却让黄立尤为感动：“无论是大企业还是小作坊，无论是高科技研发人员还是基层劳动者，都在为自己的梦想奋斗着。”

“我们要做一家被时代召唤的高科技民营企业。”黄立说。

“做技术研发，就得有十年磨一剑的精神”

在高德红外的产品展厅，一个5号电池大小、仅重20克的小物件格外吸睛。它是一个基于红外热成像技术的外接探头，只要把它插在手机上，就可以快速满足不同生活场景的需求，比如探测房间内有无隐蔽式摄像头，排查房屋地暖管道的质量，寻找躲在窗帘后的宠物等。

近年来，搭载红外热成像技术的民用产品越来越多，民用市场正在逐步打开。黄立解释道，以前红外产品难以进入消费级市场，并不是因为消费级市场没有需求，而是高昂的价格遏制了市场，现在有了国产化的设备和技术，会逐步降低国内的红外产品价格，促进消费需求。

面对日益多元的市场需求，高德红外的发展之路也日渐清晰：关注高科技的实用性，促进红外热成像技术融入驾驶、支付等日常生活的场景，提升人们的生活品质。

黄立说：“做技术研发，就得有十年磨一剑的精神。”为此，黄立将销售收入的20%以上用于新产品和新技术的研发，带领公司突破了数百项技术难题和千余项工艺难题。

“没有做不到，只有想不到。”黄立把自己的格言镌刻在高德红外的园区内，每到用餐时间，来往的员工总会时不时地抬头看看。“每一代人都有自己的机遇，我们不能辜负这个伟大的时代。”黄立说。

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 06 版）

(责编：罗知之、杨曦)