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市场供应有保障，供需偏紧的状况将缓解——

“身边物价”怎么看：鸡蛋价格有望回落

本报记者  赵展慧  马跃峰  李心萍  郁静娴

2019年09月10日08:35  来源：人民网－人民日报
 
原标题：鸡蛋价格有望回落（“身边物价”怎么看②）

国家统计局公布的数据显示，7月份鸡蛋价格较去年同期上涨了11.4%。究竟是哪些原因导致蛋价上涨，鸡蛋价格能否保持稳定？记者采访了有关部门、养殖户和专家。

4月以来，鸡蛋价格保持上涨态势，但近期蛋价涨幅开始收窄

“普通鸡蛋现在是6元一斤，比两星期前每斤大概涨了0.5到1元。”9月8日，在北京东四环的伟采生活超市里，正在买菜的钱先生说。

9月6日，郑州市玉凤路一家大型连锁超市的鸡蛋摊位前，记者看到普通红皮鸡蛋标价每斤6.9元，一袋16枚装的柴鸡蛋标价18.8元。郑州市民李先生说，普通家庭几乎天天消耗鸡蛋，不过由于鸡蛋绝对价格不高，尽管有一定的价格波动，但对家庭支出的影响不明显。

入夏以来上涨较快、近期趋于稳定，是一些消费者对鸡蛋价格的直观感受。相关部门的监测数据与老百姓感受大体相同。根据国家统计局的数据，今年3月，鸡蛋价格环比下降6%，而到4、5月份，蛋价分别环比上涨3.3%、7.6%。6月份，由于前期补栏雏鸡开始生产，鸡蛋供应充足，价格环比下降2.6%。而到7月份，蛋鸡进入歇伏期，产蛋率下降，鸡蛋价格环比上涨5%，同比上涨11.4%。

农业农村部的数据也显示，去年秋季以来，全国鸡蛋价格连续6个月下跌，今年4月以来，鸡蛋价格保持上涨态势。不过近期，蛋价涨幅开始收窄。8月的最后一周（8月26日—9月1日），鸡蛋批发市场周均价每公斤10.92元，环比上涨3.4%，涨幅比上周收窄1.6个百分点。

与往年相比，今年市场行情的确有些特殊。“根据历年鸡蛋市场的规律，二季度一般是鸡蛋消费淡季，蛋价往往处于下跌态势，但今年二季度以来有所上涨。”中国农业科学院农业信息研究所研究员张超说。

市场供应阶段性稳中有减是推动蛋价上涨主因

为何今年鸡蛋价格上涨较快？主要原因是鸡蛋的市场供应阶段性稳中有减。

从长周期看，养殖户预期不稳导致产蛋鸡存栏不足。河南省武陟县海波养鸡专业合作社理事长薛海波分析，2017年鸡蛋行情差，养鸡户补栏不足，导致2018年行情上涨。根据过去的规律，养殖户预判2019年价格会下跌，多数没有预先补栏，致使供应量持续降低。

从近期看，首先，受非洲猪瘟疫情等因素影响，猪肉价格呈持续上涨态势，鸡肉作为替代品消费量持续增长，肉鸡价格持续上涨又导致蛋鸡淘汰速度加快，产蛋鸡存栏稳中略减。

其次，鸡蛋消费需求阶段性增加也是涨价原因之一。张超认为，由于担心鸡蛋价格继续上涨，各经销商以及蛋糕、月饼等食品加工企业普遍备货时间节点提前，导致鸡蛋消费需求阶段性增加。

此外，养殖成本的增加也在一定程度上推动了蛋价上涨。

中秋、国庆期间鸡蛋市场供应有保障，价格会逐步回落

农业农村部表示，随着天气转凉，蛋鸡歇伏期结束，春季补栏蛋雏鸡也陆续进入产蛋高峰期，预计蛋鸡产能将恢复正常水平，价格会逐步回落，中秋、国庆期间鸡蛋市场供应有保障。

张超预计，后期蛋价将出现震荡走势，中秋、国庆后或将明显回落：一是蛋鸡产能将恢复正常水平，鸡蛋产量有望小幅增加；二是蛋价持续上涨刺激了蛋品加工企业季节性的消费高峰提前，其鸡蛋需求或将趋于平稳增长；三是中秋、国庆后，鸡蛋市场需求将出现季节性的大幅回落，鸡蛋供需偏紧的状况将会缓解。

此外，随着暑期结束，鸡舍防暑降温的水电成本降低，预计后期蛋鸡养殖成本将出现不同程度下降，也将为蛋价下行提供空间。

《 人民日报 》（ 2019年09月10日 07 版）

(责编：罗知之、杨曦)
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