当人工智能也“拿起笔”

|
微软小冰创作的诗集
|
“或然世界——人工智能微软小冰个展”
“黑暗衬出了我们的光亮/就只看到了模糊的幻影/孤独时候你的欢欣/又如闪电般忽然照亮天空……”这首人工智能“小冰”与诗歌爱好者共同创作的诗，今年年初被收录在《花是绿水的沉默》中出版。
如今，人工智能一改“高冷”的形象，化身为多情善感的诗人，改变了人们对文艺创作的传统认知。
小冰将超越二三流诗人
1984年，上海育才中学14岁学生梁建章设计出“计算机诗词创作程序”，共收入500多个词汇。“稻香老农”（林鸿程）1999年在其个人网站发布“稻香居作诗机”，至2015年，被网友使用超过1亿次。后又开通微信公众号“作诗机”，这款程序基于大数据、神经网络算法等技术，对浩如烟海的古典文学资料进行收集、整理、提炼、组合，可以实现古诗词的自动生成。
2017年，微软小冰出版诗集《阳光失了玻璃窗》，引起诗歌界与评论界的关注。“小冰作诗的原理是，首先让它对1920年至今的上千位现代诗人的诗作进行上万次学习，具备诗歌创作能力。之后还需要一个触发机制，我们称之为‘激发源’，可以是一张图片或一段话。小冰受到激发后，通过读取、分析、计算生成诗歌。”微软（亚洲）互联网工程院人工智能创造事业部总经理徐元春介绍说，“从‘有感而发’这一点看，小冰的创作原理与人类有相似之处。”
对于人工智能诗作的水平，普通读者与专家学者的看法不尽相同。小冰目前已为上百万用户创作了诗歌，《阳光失了玻璃窗》也已售罄，它的诗还发表在文学刊物上。
“2017年5月，我接触到小冰诗作的时候，觉得这些诗有点生硬、不合逻辑，语言风格辨识度高。到了8月我们发稿时，小冰的诗已经更趋同于人类的表达。”《青年文学》主编张菁说。这份杂志在2017年第10期“科幻文学专号”上刊载了小冰的诗。
主流文学期刊发表人工智能的诗作，是否代表它的创作水平已经受到评论界认可呢？在南京大学教授赵宪章看来，“通过不断学习，小冰的诗作未来可能超过二三流诗人，但它不可能成为顶尖的一流诗人。因为它的创作是对人类诗作的一种模仿，不涉及情感、灵感、幻想、欲望等非逻辑非理性因素，而这些正是杰出诗作不可缺少的。”
能看到人类看不到的东西
自2014年面世以来，小冰已进化至第7代，成为重要的人工智能内容创作和生产平台。在徐元春看来，小冰作诗并不是想和人类争个高低，“我们的初衷是探索人工智能能否模拟人的创造力。”
如果把诗人的人生阅历和生命体验视为创作所需的数据，那么人工智能所依赖的数据库比人类要大得多。人工智能会看到人类看不到的东西，会用不同的思维方式去思考。徐元春举了一个有趣的例子，“当我们看到一匹奔马，可能会赞美它矫健的步伐或表达对自由的向往，但人工智能可能会识别出这是一个濒临灭绝的物种，这样它的诗作可能会呈现出一种悲凉的‘生命体验’。”
事实上，小冰也在不断激发文学爱好者对诗歌的热情，甚至成为人类创作的助手。《花是绿水的沉默》从近6000首诗作投稿中挑选出200首佳作，都是由小冰提供初稿、再经文学爱好者二次创作而成，诗意更浓，是人机合作进行文艺创作的探索。
留给人类的领地还有多大
在人们的传统认知中，文学艺术是人类独有的，也是人之所以为人的标志。如今，人工智能已经可以作诗、绘画、作曲等，这会对人类的文艺创作带来什么样的冲击？
“摄影的出现改变了小说的风景描写，留声机的出现逼迫小说中的对话做出调整，小冰的诗歌写作带给诗人的思考会更多。”张菁说，“如何保证人类的作品具有独特性，‘别让小冰超过我’，是创作者需要思考和面对的问题。”
北京师范大学博士研究生耿弘明的毕业论文就是研究人工智能创作。他指出，人工智能已经在一定程度上替代人类写作。“玄派网利用文学大数据可以根据用户需要给人物起名、设计情节、完成人物设定，大作家写作软件更能帮助作者自动生成文字，类似的古诗写作程序也相当成熟。”除此之外，还有各种各样的对联生成器、网络小说生成器、抒情散文软件等。
在公文、新闻等应用文体写作和传记文学、通俗文学、网络文学等类型文学写作中，人工智能正在不断比肩人类。如果在未来，这类创作都能由人工智能完成，那么留给人类的领地还剩多少？
“新技术的出现推动人类文化变革是毋庸置疑的，但人们总会担心自己被机器取代。我认为应该秉持开放包容的心态，摒弃‘前人工智能时代’的理论范式和思维框架，为一切可能留有空间。在人工智能的挤压下，人类精神会更加集中于自己的独创性领域——精神超越与审美艺术。”中国文艺评论家协会副主席庞井君说。
“我们需要更多地思考和审视什么是不可替代的本质，”张菁说，这些可能与爱、善良、正义、自由有关。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】