中央预算投资支持生猪稳产保供

国家发展改革委办公厅、农业农村部办公厅9日联合发布通知，为稳定生猪生产，保障市场供应，中央预算内投资将进一步加大支持力度，促进生猪稳产保供工作。
当天发布的《关于做好稳定生猪生产中央预算内投资安排工作的通知》提出，在畜牧大县畜禽粪污资源化利用整县推进基础上，2020年以生猪规模化养殖场为重点，择优选择100个生猪存栏量10万头以上的非畜牧大县开展畜禽粪污资源化利用整县推进，重点支持粪污收集、贮存、处理、利用设施建设。对符合条件的项目县，中央投资补助比例不超过项目总投资的50%，最多不超过3000万元。加大对贫困县的支持力度，中央投资对贫困县的补助比例适当高于非贫困县。中央投资原则上分2年安排，第一年安排50%左右资金。
通知明确，实施生猪规模化养殖场建设补助项目。中央预算内投资对2020年底前新建、改扩建种猪场、规模猪场（户），禁养区内规模养猪场（户）异地重建等给予一次性补助，主要支持生猪规模化养殖场和种猪场建设动物防疫、粪污处理、养殖环境控制、自动饲喂等基础设施建设。各省可结合产业发展基础、建设需求等情况，根据下达的中央预算内投资规模，因地制宜确定建设数量，科学设置分档补助标准。中央补助比例原则上不超过项目总投资的30%，最低不少于50万元，最高不超过500万元。
通知鼓励各地方充分利用地方政府专项债券资金，安排符合条件的种猪场建设、畜禽粪污资源化利用等投资项目。鼓励地方各级人民政府切实加大生猪稳产保供支持力度，完善相关政策措施，支持生猪生产和畜禽粪污资源化利用工作。
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