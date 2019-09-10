银保监会加强保险公司关联交易监管

为严厉打击通过违规关联交易进行利益输送等乱象，中国银保监会9日对外发布《保险公司关联交易管理办法》，加强保险公司关联交易监管，强化保险公司内控管理。
银保监会有关部门负责人表示，近年来，通过违规关联交易进行利益输送问题已成为行业乱象之一，个别保险公司通过设立非金融子公司或者层层嵌套的金融产品，向关联方输送利益，把保险公司当成“提款机”，引发重大风险。十余年前制定的《保险公司关联交易管理暂行办法》已经不能适应防风险和强监管的需要。
据介绍，办法结合近年来保险公司业务发展情况和经营管理特点，按照“重点突出、抓大放小”的原则，明确了重大关联交易标准。同时进一步完善了资金运用类关联交易监管比例，制定比例上限，控制关联交易总体风险。
办法要求保险公司按照实质重于形式的原则，跟踪监控保险资金流向，层层穿透至底层基础资产。对可能导致利益倾斜的自然人、法人或其他组织，穿透认定关联方和关联交易。
办法要求保险公司设立董事会关联交易控制委员会和关联交易管理办公室，负责关联交易的全面和日常管理，优化管理流程，完善内控机制。强化问责机制，明确保险公司相关部门和独立董事可以对违规关联交易提出问责建议，监管部门可以责令保险公司对相关责任人予以问责。
银保监会表示，办法的发布顺应了市场发展需要，进一步健全了公司治理监管制度体系。下一步将强化制度建设，弥补监管短板，持续加强监管，不断提高保险公司风险防范意识和管理水平。
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