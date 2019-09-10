家庭农场培育计划指导意见发布

日前，经国务院同意，中央农办、农业农村部、国家发展改革委等11部门和单位联合印发《关于实施家庭农场培育计划的指导意见》，对加快培育发展家庭农场作出总体部署，加快培育出一大批规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的家庭农场。

《指导意见》明确，到2020年，支持家庭农场发展的政策体系基本建立，管理制度更加健全，指导服务机制逐步完善，家庭农场数量稳步提升，经营管理更加规范，经营产业更加多元，发展模式更加多样。到2022年，支持家庭农场发展的政策体系和管理制度进一步完善，家庭农场生产经营能力和带动能力得到巩固提升。

《指导意见》提出，要完善登记和名录管理制度，以县（市、区）为单位引导家庭农场适度规模经营，取得最佳规模效益；把符合条件的种养大户、专业大户纳入家庭农场范围；建立健全政策支持体系，依法保障家庭农场土地经营权等。

(责编：罗知之、杨曦)