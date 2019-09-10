中国—东盟信息港建设稳步推进

记者从广西壮族自治区大数据发展局了解到，中国—东盟信息港顶层设计逐步完善，广西14个设区市均参与到中国—东盟信息港的建设中，信息港建设呈现出加速发展的新趋势，合作之港、共赢之港的平台作用逐步显现。

自治区大数据发展局总工程师周鸣介绍，目前，包括《中国—东盟信息港建设实施方案（2019-2021年）》在内的“1+4”系列文件相继出台，自治区、设区市级的中国—东盟信息港建设工作领导小组先后建立。

同时，信息港平台作用逐步显现。随着影响力的稳步扩大，阿里巴巴、京东、腾讯、华为、浪潮等互联网龙头企业纷纷进驻。今年，广西部署了82个重点项目，在广西14个设区市实现了项目全覆盖。此外，广西面向东盟的业务合作范围不断扩大，已在马来西亚、缅甸、柬埔寨等国家落地实施了无卡通信项目。

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