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统计局：8月份CPI同比上涨2.8% 环比上涨0.7%

2019年09月10日09:31  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京9月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年8月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.8%，与上月持平；8月份CPI环比上涨0.7%，涨幅略有扩大。1——8月平均，CPI同比上涨2.4%。

8月份，CPI环比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。其中，城市上涨0.6%，农村上涨1.0%；食品价格上涨3.2%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格上涨1.1%，服务价格上涨0.2%。

国家统计局城市司高级统计师沈赟分析，食品价格影响CPI上涨约0.64个百分点，非食品影响CPI上涨约0.07个百分点。食品中，猪肉供应偏紧，价格上涨23.1%，涨幅比上月扩大15.3个百分点，影响CPI上涨约0.62个百分点。受中秋节临近和消费替代影响，鸡蛋、牛肉、羊肉、鸡肉和鸭肉价格上涨2.0%—5.9%，合计影响CPI上涨约0.10个百分点。受台风及高温天气影响，鲜菜价格上涨2.8%，影响CPI上涨约0.07个百分点。时令瓜果大量上市，鲜果价格下降10.1%，影响CPI下降约0.22个百分点。非食品中，旅馆住宿、飞机票和旅行社收费价格分别上涨1.6%、0.8%和0.3%；汽油和柴油价格分别下降1.1%和1.2%。

沈赟分析，从同比看，食品价格上涨10.0%，涨幅比上月扩大0.9个百分点，影响CPI上涨约1.93个百分点；非食品价格上涨1.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点，影响CPI上涨约0.91个百分点。食品中，猪肉价格上涨46.7%，涨幅比上月扩大19.7个百分点；鲜果价格上涨24.0%，涨幅回落15.1个百分点；牛肉、羊肉和鸡肉价格涨幅在11.6%—12.5%之间。上述五项合计影响CPI上涨约1.66个百分点。鲜菜价格下降0.8%，影响CPI下降约0.02个百分点，为同比连续上涨18个月后首次转降。

各类商品及服务价格同比变动情况

8月份，食品烟酒价格同比上涨7.3%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约2.14个百分点。其中，畜肉类价格上涨30.9%，影响CPI上涨约1.31个百分点（猪肉价格上涨46.7%，影响CPI上涨约1.08个百分点）；鲜果价格上涨24.0%，影响CPI上涨约0.39个百分点；禽肉类价格上涨9.6%，影响CPI上涨约0.12个百分点；鸡蛋价格上涨3.8%，影响CPI上涨约0.02个百分点；水产品价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.03个百分点；粮食价格上涨0.7%，影响CPI上涨约0.01个百分点；鲜菜价格下降0.8%，影响CPI下降约0.02个百分点。

其他七大类价格同比六涨一降。其中，其他用品和服务、医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨4.7%、2.3%和2.1%，衣着、居住、生活用品及服务价格分别上涨1.6%、1.0%和0.7%；交通和通信价格下降2.3%。

各类商品及服务价格环比变动情况

8月份，食品烟酒价格环比上涨2.2%，影响CPI上涨约0.67个百分点。其中，畜肉类价格上涨15.0%，影响CPI上涨约0.71个百分点（猪肉价格上涨23.1%，影响CPI上涨约0.62个百分点）；鸡蛋价格上涨5.9%，影响CPI上涨约0.03个百分点；禽肉类价格上涨3.0%，影响CPI上涨约0.04个百分点；鲜菜价格上涨2.8%，影响CPI上涨约0.07个百分点；水产品价格上涨0.9%，影响CPI上涨约0.02个百分点；鲜果价格下降10.1%，影响CPI下降约0.22个百分点。

其他七大类价格环比三涨两降两平。其中，其他用品和服务、医疗保健和居住价格分别上涨1.4%、0.2%和0.1%；衣着、交通和通信价格分别下降0.3%和0.2%；生活用品及服务、教育文化和娱乐价格均持平。

(责编：杨曦、付长超)
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