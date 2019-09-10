统计局：8月份PPI同比下降0.8% 环比下降0.1%

人民网北京9月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年8月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降0.8%，环比下降0.1%；1—8月平均，PPI比去年同期上涨0.1%。

8月份，工业生产者购进价格同比下降1.3%，环比下降0.2%；1—8月平均，工业生产者购进价格同比下降0.2%。

工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.3%，降幅比上月扩大0.6个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.98个百分点。其中，采掘工业价格上涨2.8%，原材料工业价格下降3.5%，加工工业价格下降0.8%。生活资料价格同比上涨0.7%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.18个百分点。其中，食品价格上涨2.6%，衣着价格上涨0.9%，一般日用品价格上涨0.6%，耐用消费品价格下降2.0%。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类、建筑材料及非金属类价格均上涨3.8%，农副产品类价格上涨2.9%；化工原料类价格下降6.8%，燃料动力类价格下降3.2%，有色金属材料及电线类价格下降2.3%。

工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.12个百分点。其中，采掘工业价格上涨0.2%，原材料工业价格持平，加工工业价格下降0.3%。生活资料价格环比由平转涨，上涨0.2%，影响工业生产者出厂总水平上涨约0.06个百分点。其中，食品价格上涨0.8%，衣着价格持平，一般日用品价格上涨0.1%，耐用消费品价格下降0.5%。

工业生产者购进价格中，农副产品类价格上涨1.3%；黑色金属材料类价格下降0.8%，燃料动力类价格下降0.7%，化工原料类价格下降0.6%，有色金属材料及电线类价格下降0.3%。

(责编：杨曦、付长超)