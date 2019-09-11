原标题：百强房企8月业绩增速整体放缓

8月房地产市场继续走弱，重点城市成交量仍处于下降通道。克而瑞地产研究中心近日公布的统计数据显示，百强房企单月业绩规模与7月持平，不及上年同期单月1.3%的环比增速，市场观望态度明显。

从今年以来房企整体业绩表现来看，1至8月，按照可比口径统计，百强房企的累计业绩同比增速在4%左右。相比前两年，房地产市场增速放缓。

从8月单月数据表现来看，克而瑞方面重点监测的38家房企中半数以上较上月业绩提升，其中部分房企表现突出，如华润、建业、保利置业单月环比增幅均保持在50%以上，这主要得益于企业推案节奏和对城市布局的把控得当。另外，有15家单月业绩环比下降，旭辉和招商蛇口8月实现单月销售金额137.4亿元和180.9亿元，分别环比下降5.6%和6.4%。

克而瑞地产研究中心相关分析人士分析认为，8月部分房地产企业业绩上升，主要是由于今年下半年企业加大供货力度，项目总体去化率并不佳。预计随着传统“金九银十”销售旺季的到来，房企将加大推案与营销力度。9月供应压力将进一步改善，成交量有望企稳回升，但整体回升幅度有限。

值得一提的是，在房地产市场持续转冷的大环境之下，房企投资布局持续回归二线。8月，受监测企业的新增土储当中，一线城市建面占比3%，二线城市新增建面占比48%，三四线城市新增建面占比49%。从城市区域分布来看，房企在中西部拿地力度较大，其中昆明连续多月成为房企重点布局二线城市，太原、长沙、郑州当月土地成交量同样走高。

克而瑞方面的数据显示，综合来看，规模房企8月在三四线城市的拿地分布较为均衡，市场风险较小的长三角依旧占比最高，但不足四成，相较7月超五成的比例明显回落。

上述分析人士分析指出，从目前房地产市场整体情况来看，预计今年“金九银十”传统楼市旺季营销活动范围将会进一步扩大，特价房、一口价房限时特惠等活动会越来越多，但大范围的大幅度降价不会出现。

(责编：杨曦、庄红韬)