原标题：推进普惠养老须完善多层次供给体系

据报道，国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委日前共同印发了《普惠养老城企联动专项行动实施方案（2019年修订版）》，方案提出普惠导向等基本原则，支持面向社会大众的普惠性养老项目，为老年人群体提供成本可负担、方便可及的养老服务。

网民认为，随着老龄化社会到来，居民生活水平提高，多层次、多样化的养老需求凸显，开展城企联动普惠养老，有利于激发社会资本参与养老服务积极性，增加普惠养老服务有效供给，加快补齐民生短板。

网民“朱跃”表示，养老既是民生事业，也是服务产业。目前中国养老的现状是，基本养老有国家“兜底”，高端养老有消费市场，而主要服务于工薪阶层的普惠养老长期以来是个短板。大城市养老经常存在一床难求的现象，面临花钱买不到、买不起、买不好的问题。

他认为，老百姓买不起养老服务的一个重要原因是，相关企业在拿地、融资、人才等方面的成本高，服务价格随之水涨船高。更深层次的原因则在于全社会力量参与不充分，多层次、多样化的有效供给体系不完善。

有网民表示，加大养老服务的有效供给，需要养老事业与产业的协同发展，需要政策支持，需要调动更多社会力量、市场主体来满足多层次养老服务需求。

网民“陈功”指出，新出台的实施方案专门提到了经济上可负担、方便可及，并强调了和多方的养老服务需求对接，尤其是多层次、多样化、个性化的需求。这是一个开放的机制，是一个能够让整个社会力量参与的机制。

持续扩大普惠养老服务有效供给，促进中国养老事业可持续发展，离不开产业化运作。“实施城企联动发展普惠养老，需要政府和企业共同发力，让老人受益的同时需兼顾企业发展，更多的企业有意愿参与，才能形成良性、可持续的运行机制。”网民“周运清”表示。

（记者 明航 整理）

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