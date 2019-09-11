首届中俄蒙青年创业大会举办

首届中俄蒙青年创业大会10日在内蒙古自治区满洲里市举办。本届大会为期3天，主题为“创新发展、共赢未来”，以“打造中俄蒙区域命运共同体”为宗旨，加快推进中俄蒙经济走廊建设，搭建中俄蒙青年友好交流合作平台，促进中俄蒙毗邻地区区域经济一体化。

本届大会共征集到符合“中俄蒙经济走廊”建设和会议主旨的中俄蒙合作项目187个，其中中方61个、俄方70个、蒙方56个。目前已初步达成合作意向项目12个，合作金额近6亿元人民币，签约项目涉及跨国互投、免税区合作、跨境旅游、农产品种植等。

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 06 版）

(责编：罗知之、庄红韬)