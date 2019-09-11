努力建设规范透明开放有活力有韧性的资本市场

党的十八大以来，习近平总书记对资本市场作出了一系列重要指示批示，深刻回答了新时代需要什么样的资本市场、怎样建设好资本市场的重大课题，为新时代资本市场改革发展指明了方向。总书记关于资本市场的科学论断凝聚着对资本市场发展规律的深邃思考，闪耀着马克思主义的真理光芒，是我们做好工作的根本遵循。

全面把握新时代资本市场的发展方向

新时代赋予了资本市场新的定位和使命。2018年中央经济工作会议指出，资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用，要通过深化改革，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。资本市场是国民经济的“晴雨表”，联通千行百业，牵系千家万户，是一个兼具政治、经济、文化、社会等特征的综合体，资本市场的稳定健康发展对于金融风险防控和经济高质量发展具有十分重要的意义。我们必须增强使命感、责任感，坚持稳中求进的工作总基调，加快资本市场改革，大力发展直接融资，促进多层次资本市场健康发展。

近30年来，伴随着改革开放的历史进程，我国资本市场从无到有、从小到大，实现了跨越式发展。目前，股票市场、债券市场和商品期货市场规模均居世界前列，但总体上发展还不成熟，一些深层次的结构性体制机制性问题还没有得到有效解决。我们必须坚持问题导向，保持定力、坚定信心，按照市场化法治化的总要求，充分借鉴国际最佳实践，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，注重发挥各方合力，努力探索出一条既遵循成熟市场惯例、又符合我国发展阶段特征的资本市场发展之路。

扎实稳妥推进科创板建设并试点注册制

去年11月，习近平主席宣布将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。在党中央、国务院的正确领导下，证监会会同上海市、相关部委和市场各方，精心组织、扎实工作，经过250多天的努力，首批25家企业已于7月22日上市交易，目前总体比较平稳，初步实现了改革预期。设立科创板并试点注册制，既是畅通科技、资本和实体经济循环，加速科技成果向现实生产力转化的机制创新，也是资本市场落实金融供给侧结构性改革的重要举措。开板交易只是一个新的起点，科创板的建设和成长还任重道远。我们必须深入学习领会习近平总书记重要指示批示精神，坚守科创定位，落实好以信息披露为核心的注册制，着力提升科创板上市公司质量，发挥好科创板改革试验田作用，形成可复制可推广的经验，以此带动资本市场全面深化改革。抓住这次科创板改革的有利契机，增加资本市场司法供给，推动有关方面加快修法修规进度，修改《证券法》《刑法》，建立集体诉讼制度，出台相关司法解释，完善民事损害赔偿责任制度，显著提升违法违规成本。

加快推进资本市场改革开放

习近平总书记在中央政治局第十三次集体学习时，首次明确提出要深化金融供给侧结构性改革。为此，证监会组织专门力量，围绕市场反映比较集中的关键性方向性问题进行研究论证，加强资本市场顶层设计，成熟一项推出一项。实施提高上市公司质量行动计划，从把好入口、畅通多渠道出口，加强持续监管等方面精准发力，力争通过几年的努力，使上市公司质量有较大提升。按照市场导向、立足国情、统筹谋划、审慎推进的原则，围绕提高市场有效性和安全性的目标，稳步、分步推进交易制度改革。打通各种基金、保险、企业年金等各类机构投资者入市瓶颈，积极引导中长期资金入市，大力发展权益类基金。强化中介机构的责任和能力，努力建设国际一流的投资银行和财富管理机构。对会计师事务所等中介机构未能履行“看门人”职责，反而充当“放风者”，甚至是“帮凶”的，坚持打准、打狠、打到位，切实增强监管震慑。

开放也是改革。我们将进一步落实习近平总书记指示精神，加快推进资本市场高水平对外开放，广泛开展国际交流合作，不断提高我国资本市场的国际化水平和服务能力。坚持放得开、看得清、管得住，切实增强开放条件下的风险防控和监管能力。

牢牢坚持服务实体经济高质量发展的根本目标

习近平总书记指出，金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职，是金融的宗旨，也是防范金融风险的根本举措。我们必须时刻牢记总书记的重要指示，不断深化对金融本质、规律和初心的再认识，大力发展直接融资特别是股权融资，围绕提升资本市场服务实体经济的质量和效率，重点做好以下工作。在股权融资方面，保持新股发行常态化，进一步优化再融资、并购重组、减持、分拆上市等制度，充分激发市场活力。在债券融资方面，积极推进交易所市场债券和资产支持证券品种创新，推动公司信用类债券发行准入和信息披露标准的统一，促进债券市场互联互通。在私募股权投资方面，完善差异化监管制度和政策支持体系，大力发展创业投资基金和并购投资基金，促进创新资本形成。在期货和衍生品市场方面，加大期货、期权产品供给和制度供给，为实体经济提供更多风险管理和套期保值工具。积极支持民营企业利用资本市场发展壮大。

坚决守住不发生系统性金融风险的底线

习近平总书记高度重视金融风险防控工作，并就打好防范化解重大金融风险攻坚战多次作出重要指示批示。我们必须坚持底线思维，增强忧患意识，把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，完善早识别、早预警、早发现、早处置的资本市场风险防控机制，下好先手棋，打好主动仗。坚持稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的工作方针，在国务院金融委的统一协调指挥下，对股票质押、债券违约、私募基金及场外配资等重点领域的风险，坚决管住增量，有效化解存量。积极应对国际国内复杂环境变化，通过深化改革主动引导市场预期，努力维护资本市场平稳运行。

持续强化监管执法和投资者合法权益保护

习近平总书记强调，金融管理部门要努力培育恪尽职守、敢于监管、精于监管、严格问责的监管精神，形成有风险没有及时发现就是失职、发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃监管氛围。监管是证监会的主责主业，我们必须牢记监管姓监，进一步把握监管定位，按市场规律办事，相信市场、依靠市场，着力提升市场透明度和效率，确保政策的连续性和稳定性，让市场有明确预期。坚持依法监管、依法治市。加大稽查执法力度，严厉打击欺诈发行、内幕交易、操纵市场、虚假信披等违法违规行为，严肃市场纪律、净化市场生态。进一步推进简政放权，加快职能转变，加强科技监管，完善统一高效协同的监管体系。

保护好投资者尤其是中小投资者合法权益，必须坚持法律保护、监管保护、自律保护、市场保护、自我保护的大投保理念，进一步完善投资者保护的法律制度体系，加强投资者教育与服务，积极倡导理性健康的投资文化。

我们深刻体会到，履行好监管职责、把资本市场建设好，这是证监会广大党员干部最大的政治担当。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉坚持和加强党的领导，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全面提升证监会系统党的建设质量，强化专业素质、专业能力、专业作风、专业精神，为新时代资本市场发展提供坚强政治保障和组织保障。

（作者为中国证监会主席）

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 16 版）

(责编：罗知之、庄红韬)