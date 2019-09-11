埃贡·克伦茨：相信中国发展将继续阔步向前

埃贡·克伦茨是原民主德国执政党——德国统一社会党的最后一任总书记，同时也是中国发展的见证人。在新中国成立70周年之际，克伦茨接受本报记者采访，用亲身经历讲述中国日新月异的变化和他对中国特色社会主义的思考。
克伦茨先后9次访华，到过中国许多地方，也看到了中国持续发展的面貌。“中国的发展成就无与伦比，特别是在减贫方面。”克伦茨表示，中国减贫成就在全球范围内都具有示范作用，“世界上仍有很多国家面临饥饿问题，中国人口多，付出的努力可想而知。这也充分展示了中国为发展人权事业所作的努力”。
“中国是个伟大的国家，随着综合国力的不断增强，中国对世界的影响力将会越来越大。”克伦茨说，中国提出共建“一带一路”，吸引了各大洲国家参与，向世界展示了中国愿与世界各国合作共赢的态度，也必将为世界和平稳定作出巨大贡献。
2015年，克伦茨曾到中国的超级计算机中心参观，那次经历给他留下了极其深刻的印象，他对中国在人工智能等高科技领域的发展有了更深入的了解。“德国一些人工智能领域的企业家纷纷到中国交流学习经验，充分说明中国在这一领域的领先地位。”
去年初，克伦茨推出新作《我看中国新时代》，在德国引发关注，首印7000册很快售罄。在书中，他讲述了中国特色社会主义发展的成就，驳斥西方媒体对中国的歪曲报道……由于德国读者对这本书展现出浓厚兴趣，直到现在，克伦茨每个月还会参加5到10场读者交流活动，很多德国读者表示通过参加活动获益良多。
克伦茨认为，坚持中国共产党的领导是中国取得成功的重要原因，中国走的是符合本国国情的道路，这是对马克思主义的正确理解，中国特色社会主义无疑是适合中国发展的正确道路。“中国坚持改革开放，大力发展经济，不断提高人民生活水平，这些经验值得其他国家借鉴。”
在克伦茨看来，如果一个政党不能自我革新，就不会取得成功，而中国共产党始终在创新。“中国共产党有非常具体的长远发展目标和发展计划，这是非常有远见的。”他赞叹道。
克伦茨对中国经济的未来充满信心。“中国人民有智慧、有能力解决所遇到的一切问题，相信中国发展将继续阔步向前。”
（本报柏林电）
《 人民日报 》（ 2019年09月11日 03 版）
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