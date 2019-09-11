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评论员观察：“伟大精神”凝聚磅礴力量

——解析新中国70年发展密码⑦

盛玉雷

2019年09月11日08:36  来源：人民网－人民日报
 
原标题：“伟大精神”凝聚磅礴力量（评论员观察）

正是中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神，让中国人民历磨难而不屈，让中华民族经考验而不衰

事实证明，在党的坚强领导下，全国各族人民同心同德、同心同向，我们就能形成勇往直前、无坚不摧的强大力量，书写同心共筑中国梦的崭新篇章

新中国70年发展历程，既是一部感天动地的奋斗史诗，也是一首豪情壮志的精神赞歌。不久前，8名“共和国勋章”建议人选、28名国家荣誉称号建议人选进行公示，从战斗英雄到时代楷模，从科研尖兵到改革先锋，他们展现的精神力量感动了无数人。新中国70年，精神脊梁支撑民族复兴。

“古往今来，任何一个有作为的民族，都以自己的独特精神著称于世。”拉近历史的镜头，中国近代以来的发展史，也是一部中国人民艰苦奋斗、自强不息的精神史。从革命时期的井冈山精神、长征精神、延安精神，到新中国成立后的大庆精神、红旗渠精神、“两弹一星”精神，再到改革开放以来的载人航天精神、抗震救灾精神……正是中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神，让中国人民历磨难而不屈，让中华民族经考验而不衰，汇聚起亿万人民的磅礴力量。

新中国成立之初，面对“我们除了能造桌子椅子，能造茶壶茶碗，连一辆汽车、一辆拖拉机都不能造”的家底，中国人民的创造精神前所未有地迸发出来。70年来，从第一辆汽车、第一颗卫星、第一颗原子弹，到第一次载人航天、第一架国产大飞机、第一次月球背面软着陆，我们在很多领域实现了从跟跑、并跑到领跑的转变。进入新时代，2018年日均新设企业超过1.8万户，平均3.8天就诞生一家独角兽企业，人们的创新活力、创造精神充分涌流。始终发扬创造精神，我们就能把更多不可能变成可能。

“幸福都是奋斗出来的，奋斗本身就是一种幸福。”难忘铁人王进喜为堵住井喷跳入泥浆的身姿，感怀袁隆平耄耋之年仍扑在田间地头的执着，铭记黄旭华干惊天动地事、做隐姓埋名人的坚韧……今天，中国人民拥有的一切，凝聚着中国人的聪明才智，浸透着中国人的辛勤汗水，蕴含着中国人的巨大牺牲。这些奋斗者，是科学家、工程师、“大国工匠”，是奋战在脱贫一线的驻村干部、第一书记，是快递小哥、环卫工人、出租车司机，是千千万万的劳动者、追梦人。新时代是奋斗者的时代，更是追梦人的舞台。继续发扬奋斗精神，每个人都能演绎人生的精彩。

70年风雨兼程，56个民族携手同行，各民族交往交流交融，像石榴籽一样紧紧抱在一起，铸牢了中华民族共同体意识，共同团结奋斗、共同繁荣发展。新中国70年的发展成绩，把中国的体量和规模优势充分发挥出来，用团结奋进释放出发展的整体效应。事实证明，在党的坚强领导下，全国各族人民同心同德、同心同向，我们就能形成勇往直前、无坚不摧的强大力量，书写同心共筑中国梦的崭新篇章。

我们发扬创造精神、奋斗精神、团结精神，归根结底是为了实现中国梦。有观察家表示，中国人很善于高瞻远瞩，他们瞄准的是未来。无论在何种情况下，中国人民都始终葆有敢于追求和实现梦想的精神。我们在极其困难的条件下做出了“两弹一星”的科技成果，在70年历程中从“一五”计划接续做到“十三五”规划，并按照现代化事业“三步走”的战略安排稳步实现自己的目标……可以说，中国人民的梦想精神不是止于空想，而是既有设计目标的蓝图，也有实现目标的努力，更有“说到就要做到”的信心和干劲。正所谓：山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，定能到达。

新时代属于每一个人，每一个人都是新时代的见证者、开创者、建设者。近14亿人的艰苦奋斗，终将汇聚成不可抵挡的时代洪流。有梦想、有机会、有奋斗，一切美好的东西都能够创造出来。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 05 版）

(责编：罗知之、庄红韬)
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