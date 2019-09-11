人民时评：人工智能，看趋势也看需求

原标题：人工智能，看趋势也看需求（人民时评）

2019中国国际智能产业博览会刚在重庆落幕，上海又召开了2019世界人工智能大会，各省市争分夺秒，抓紧布局，抢抓人工智能发展机遇。如今，以京津冀、长三角、粤港澳为代表的三大人工智能产业集聚区初具规模。

习近平总书记强调，“人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的‘头雁’效应。”在2017年，“人工智能”写入《政府工作报告》；国务院印发《新一代人工智能发展规划》，将“人工智能”发展提升到国家战略层面。随后，20多个省区市陆续发布新一代人工智能发展规划。人工智能，成为我国赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手。

在市场需求拉动和国家政策引导下，中国掀起了人工智能创业热潮，成为世界瞩目的人工智能摇篮。据中国信息通信研究院提供的数据，截至今年3月底，全球共有5386家活跃的人工智能企业，其中约22.1%来自中国大陆，仅次于美国。近十年，中国发表的人工智能领域论文超过9万篇，位列世界第一。可以说，我国经济发展的动能转换，正行进在抢占未来产业竞争制高点的上坡路。

然而，人工智能迅速发展的同时，也出现了一些需要关注的现象：为抢“风口”，一些企业硬是和人工智能“攀亲戚”，结果徒有名头，缺乏核心竞争力，对自动驾驶、机器人、智慧城市等应用一哄而上，却少有精力用于基础性研究；为争“帽子”，一些地方一窝蜂地开建人工智能产业园，资源整合利用率低，导致不少园区呈现空心化趋势。对此，各地还需解决一些深层次问题，攻破一批关键核心技术，才能使人工智能在提升产业智能化水平、改善民生上迈出坚实的步伐。

人工智能不是玩酷耍炫，而是带动产业革故鼎新。与产业发展相融合，人工智能才能成为推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。无论是企业还是地方政府，只有专注起来，才能推动人工智能与市场需求相匹配，融入实体经济，才能攀登科技和产业的“珠峰”；只有沉下心来，强化人工智能的基础性研究和开发，撑高行业人才培育的天花板，优化生产经营软硬件环境，处理好人工智能发展与法律、安全、道德伦理和治理等方面的关系，人工智能才可能真正发挥“头雁”效应，为高质量发展提供新动能。

服务百姓迈向美好生活，是人工智能的重要使命，也是向前发展的重要动力。习近平总书记强调，要加强人工智能同保障和改善民生的结合。无论是刷脸支付、智慧安保，还是线上问诊、云上储存，其根本目的，都是为了保障和改善民生，提高人们的获得感、幸福感与安全感。为了进一步满足人们在医疗、交通等领域的民生需求，我们要打破“数据孤岛”，用先进技术攻克难点痛点，努力降低使用成本，让人工智能走进寻常百姓家。

全球新一轮科技革命和产业变革，瞬息万变、百舸争流。我们要准确识变、科学应变、主动求变，既用望远镜，准确把握全球人工智能发展态势；又用显微镜，聚焦人工智能与实际需求相契合，推动数字经济和实体经济深度融合。发挥好人工智能的“头雁”效应，必将助力中国经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 05 版）

(责编：罗知之、庄红韬)