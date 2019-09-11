2019世界计算机大会举行

10日，2019世界计算机大会在湖南长沙开幕。这是我国计算机产业领域规格最高、规模最大的专业性会议。

本次大会以“计算万物 湘约未来”为主题，秉承“合作共赢、创新发展”理念，除主论坛外还安排了计算机生态、计算机未来、5G、网络安全等9场主题论坛，并举办创新技术和产品应用成果展、产业对接交流会等活动。

中国科学院院士、中国人民解放军军事科学院院长杨学军，诺贝尔经济学奖获得者芬恩·基德兰德等嘉宾分别就计算机的核心技术、领先应用和未来趋势等发表主题演讲。工业和信息化部电子信息司司长乔跃山介绍说，中国计算机产业规模位居世界首位，2018年实现主营业务收入1.95万亿元，同比增长8.7%。

作为世界计算机大会的永久落户地，湖南省近年来在基础软硬件、终端及安全设备、服务集成及应用等方面形成了比较优势，计算机相关产业正成为湖南经济高质量发展的重要支撑。2018年，湖南电子信息制造业累计完成增加值803.48亿元，同比增长21.6%。

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 06 版）

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