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 宁夏深入推进放管服改革 工程审批事项减少逾三成

刘峰

2019年09月11日08:36  来源：人民网－人民日报
 

“真没想到，立项用地规划许可13天办完，施工许可9天办完，二期项目这19栋楼才22天就拿到施工许可证，以前至少需要两个月。”日前，银川市某房地产企业前期部经理李嘉告诉记者。

今年3月以来，宁夏通过减、放、并、转、调，深入推进放管服改革，将原有的111项审批事项减少到77个，减少超过三成。在改革推进中，宁夏住房和城乡建设厅有针对性地出台了涉及审批事项、审批流程、并联审批等关键领域和环节的25项配套实施细则，实现了全覆盖梳理和全流程再造。

据了解，政府投资和社会投资建设项目审批时限分别控制在115和75个工作日，小型社会投资工程建设项目审批时限控制在50个工作日。改革前，房地产开发工程建设项目从立项到核发施工许可平均需要109个工作日，改革后平均为30个工作日，共缩减79个工作日。

“我们重构了审批流程，实现了环节优化、时限可控，大幅压缩了审批时限。同时，推进项目审批清单管理，做到清单之外无事项。”自治区住建厅法规处副处长刘建国说。

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 06 版）

(责编：罗知之、庄红韬)
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