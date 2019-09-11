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今日谈：共享单车如何成为城市风景

阎  语

2019年09月11日08:36  来源：人民网－人民日报
 
原标题：共享单车如何成为城市风景（今日谈）

北京东城区推进共享单车入栏结算，随意停放将被增收调度费；浙江宁波出台意见，鼓励经营者采用电子围栏等技术手段、委托第三方开展停放秩序管理工作；福建厦门对共享单车运营情况开展考核，考核结果决定投放份额……近段时间以来，为规范共享单车运营秩序，各地纷纷出台相关政策。具体探索虽有所不同，但都指向一个共同方向：用规则呵护共享单车良性发展。

作为绿色、便捷的出行方式，共享单车广受欢迎。但在一些城市也出现了乱停乱放、占用人行道、随意丢弃等无序现象，扰乱正常的交通秩序，也影响市容市貌、占用大量市政公共资源。出现这些问题的原因，从表面上看，是管理不规范、运维力量没跟上等；从更深层次看，则在于规则的缺失。多一分规则，就少一分没辙。行驶在规则的轨道里，共享单车才能成为城市的亮丽风景。

共享便利，也要共守文明。从实行入栏结算，到考核定份额，都是要以制度培育规则意识，用规则提升全社会的文明水平，这也是共享单车良性发展不可或缺的基石。

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 01 版）

(责编：罗知之、庄红韬)
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