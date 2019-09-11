中国品牌手机出海人气高

一加7系列快闪店活动引发印度当地排队热潮。

王简娜摄

在信息技术快速发展的时代，众多中国手机品牌已“走出去”，大受国际市场追捧。专业市场调查公司Counterpoint最新数据显示，2019年第二季度全球智能手机出货量为3.6亿台，中国智能手机占比超40%，占据全球智能手机出货量近半。中国手机品牌全球热度持续升温，向世界展现了“中国智造”的魅力。

中国货在海外受追捧

如今，5G、人工智能、物联网、深度学习等技术的出现不断刺激新兴消费动能，为手机行业创造新的市场潜力。日前发布的《2019世界智能移动终端产业发展白皮书》显示，全球智能手机出货量在2016年到达顶峰后持续下降，但中国厂商的出货量不断攀升。在智能手机全产业链，中国已涌现出具有国际竞争力的优秀企业。

近年来，国产手机出海深受海外消费者和资本的青睐。根据IDC（国际数据公司）数据显示，2019年第一季度，华为在欧洲智能手机市场份额达到25.39%，仅次于三星。而在印度高端手机市场，一个在国内并不为人熟知的品牌一加手机，也有着令人惊喜的表现。最新报告显示，受益于一加7系列的出色表现，一加以43%的市场份额成功超越三星和苹果，成为2019年第二季度印度高端智能手机第一名，也是同比增长最快的品牌之一。一加在印度高端智能手机市场一直备受青睐，2018年一加自第二季度开始连续三个季度位居印度高端智能手机市场第一名，并成为2018全年印度高端智能手机市场销量第一的品牌。

此外，OPPO、vivo和小米在东南亚和南亚地区的市场份额也不断攀升。在经济全球化日益加深的今天，国产手机纷纷加快了拓展海外市场的步伐，并取得了不俗的成绩。

出海更重视“走出去”

专家表示，中国手机品牌出海总体策略应因地制宜，重视本土化运营，不断朝“卓越品质的创造者”迈进，扩大国际知名度和美誉度，树立良好的国际形象。

不同市场环境之间存在较大的差异，想要在陌生市场扎根，就要真正了解这个市场。例如华为在欧洲，为了打开当地知名度，针对当地人喜爱的体育项目投入大量资源，赞助了德甲多特蒙德等欧洲球队，签下名人作为代言人，逐渐为欧洲用户所知并开始赢得他们的认可。

刚刚夺得印度高端市场第一的一加则是通过优化渠道方式和建立本土团队来完善本土化运营。顺应近年来印度电商高速发展的趋势，2014年一加携手当地最大的电商平台亚马逊印度进入印度市场。为了契合当地用户线下消费的习惯，2017年一加在“印度硅谷”班加罗尔开设了第一家线下体验店，如今一加已在印度开设了20余家体验店。

此外，一加借助当地大型电子产品连锁商店的影响力，一加产品在共计610多处门店内进行零售。一加的印度团队也从一开始的15人发展到至今200人左右，有约80%的员工来自本地。一加还在印度设立研发中心，负责新品开发和本地化工作。

与欧美差距逐渐缩小

从“贴牌”到“品牌”，从“制造”到“创造”，从“跟跑”到部分领域实现“并跑”“领跑”，中国科技创新发展在一些方面与欧美间的差距正逐渐缩小，但仍然面临诸多挑战和考验。有专家表示，中国是全球最大的数字商业市场，市场规模可以降低创新的门槛，有利于更多创新出现。同时，要坚持在开放中创新，及时学习和借鉴世界上的最新成果。

在海外市场开拓的执行层面，重视本土化运营不可缺少。企业需要综合考虑本地消费环境、渠道特点、消费者偏好等诸多因素，因地制宜做出正确的策略，在文化跨度较大的异国市场站稳脚跟。按照中国手机企业当下的发展势头和不断提高自主创新能力，国产手机在全球范围的市场份额有望进一步扩大，迎来更大的发展。

中国移动终端出海，正如美国媒体所评论的，很多中国公司现在专注于创造新的尖端产品和品牌，这些公司凭借的是富有创新性并越来越具有影响力的想法。

(责编：罗知之、庄红韬)