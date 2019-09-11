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中国脱贫攻坚取得决定性进展

杨俊峰

2019年09月11日08:37  来源：人民网－人民日报海外版
 

中华全国新闻工作者协会10日举行第133期新闻茶座，请国务院扶贫开发领导小组专家咨询委员会委员张琦围绕“中国的脱贫攻坚”作介绍，并答记者问。

85%的贫困人口已经脱贫

张琦介绍说，中国的脱贫攻坚取得了决定性进展。从2012年到2018年，中国的扶贫工作成果体现在以下几个方面。

首先，中国农村的贫困人口从2012年末的9899万人减少至1660万人，累计减少8239万人。按现行农村贫困标准，2013年至2018年我国农村每年减贫人数均保持在1000万以上。

其次，农村贫困发生率从2012年的10.2%下降到了1.7%，累计下降8.5个百分点。其中，10个省份的农村贫困发生率已降至1.0%以下，中华民族千百年来的绝对贫困问题有望得到历史性解决。

第三，在中国的832个贫困县中，已经有436个贫困县经过考核评估宣布脱贫摘帽，占全部贫困县的52.4%。

第四，中国建档立卡的贫困村到2018年底减少到2.6万个左右。总体来看，中国一半的贫困县、80%的贫困村、85%的贫困人口已经实现脱贫。

从东中西地区看，东部地区已基本率先脱贫，中西部地区农村贫困人口明显减少。2018年末，东部地区农村贫困人口147万人，比2012年末减少1220万人，6年累计下降89.2%。中部地区农村贫困人口由2012年末的3446万人减少到2018年末的597万人，累计减少2849万人，下降幅度为82.7%。西部地区农村贫困人口由2012年末的5086万人减少到2018年末的916万人，累计减少4170万人，下降幅度为82.0%。

贫困地区生活条件明显改善

张琦介绍说，现在，中国的贫困地区农村居民生活条件不断改善。

从居住条件看，2018年贫困地区居住在钢筋混凝土房或砖混材料房的农户比重为67.4%，比2012年提高28.2个百分点；居住在竹草土坯房的农户比重为1.9%，比2012年下降了5.9个百分点；使用卫生厕所的农户比重为46.1%，比2012年提高20.4个百分点；饮水无困难的农户比重为93.6%，比2013年提高12.6个百分点。

从家庭耐用消费品情况看，贫困地区农村居民家庭耐用消费品从无到有，产品升级换代。2018年贫困地区农村每百户拥有电冰箱、洗衣机、彩色电视机等传统耐用消费品分别为87.1台、86.9台和106.6台，分别比2012年增加39.6台、34.6台和8.3台，拥有量持续增加，和全国农村平均水平的差距逐渐缩小；每百户拥有汽车、计算机等现代耐用消费品分别为19.9辆、17.1台，分别是2012年的7.4倍和3.2倍，实现快速增长。

贫困地区基础设施条件不断改善。截至2018年末，贫困地区通电的自然村接近全覆盖；通电话、通有线电视信号、通宽带的自然村比重分别达到99.2%、88.1%、81.9%，比2012年分别提高5.9个、19.1个、43.6个百分点。2018年，贫困地区村内主干道路面经过硬化处理的自然村比重为82.6%，比2013年提高22.7个百分点；通客运班车的自然村比重为54.7%，比2013年提高15.9个百分点。

为世界提供中国特色的扶贫方案

近日，德国总理默克尔在访华结束之际赞扬了中国政府的扶贫贡献。默克尔说：“我必须说，中国正在做很多建设性工作，以便让民众从较为贫穷的生活水平进入中产阶层。”

事实上，中国不仅扶贫成就世界瞩目，扶贫方案也备受各国关注。

张琦认为，中国的扶贫经验可以归纳成以下几个方面。

第一，发挥中国的制度优势集中力量办大事，充分调动社会各方面的资源投入到扶贫。第二是精准扶贫。中国通过建档立卡强化驻村帮扶，因村因户因人分类施策，真正找到贫穷的病根，在此基础上通过实施完善的组合政策，起到帮扶带的叠加效应。与此同时，中国加大了检查考核的力度以保证扶贫的质量。第三是增加投入，从2013年到2018年，中央财政5年投入专项扶贫资金2800多亿元。第四是社会参与，中国坚持专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫等多方面发力。第五是群众参与，让群众发挥主体作用。

张琦说，中国建立了一个以精准扶贫为核心的责任体系、政策体系、投入体系、动员体系、督查和考核评估体系，这保证了扶贫脱贫工作的稳步推进。

(责编：罗知之、庄红韬)
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