8月份CPI同比上涨2.8%

国家统计局10日发布的数据显示，8月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.8%，涨幅与上月相同。

构成CPI的八大类商品和服务价格同比七涨一降。8月份，食品烟酒价格同比上涨7.3%，影响CPI上涨约2.14个百分点。其中，畜肉类价格同比上涨30.9%，影响CPI上涨约1.31个百分点（猪肉价格上涨46.7%，影响CPI上涨约1.08个百分点）；鲜果价格上涨24%，禽肉类价格上涨9.6%，鸡蛋价格上涨3.8%。此外，鲜菜价格下降0.8%，为同比连续上涨18个月后首次转降。

当天发布的数据还显示，8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，降幅比上月扩大0.5个百分点。

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