人民网>>财经

重载铁路浩吉铁路通车在即

孔祥文、宋强

2019年09月11日08:37  来源：人民网－人民日报海外版
 

今天，革命老区井冈山，中铁二十二局集团建设者在浩（勒报吉）吉（安）铁路终点段的樟山线路所顺利完成1号道岔最后一组联锁试验，为这条世界最长重载铁路通车奠定坚实基础。其计划国庆前夕正式通车。

全长1814公里的浩吉铁路（原称蒙华铁路）是中国规模最大的运煤专线，也是世界上一次性建成里程最长的重载铁路。它起自内蒙古自治区鄂尔多斯市，途经内蒙古、陕西、山西、河南、湖北、湖南、江西等7个省区，终至江西省吉安市。全线设浩勒报吉南、延安东、三门峡西、吉安等77个车站。通道规划设计输送能力年2亿吨，建成运营初期输送能力1亿吨。设计行车时速为120公里。

浩吉铁路一跨长江、两跨黄河，连接蒙陕甘宁能源“金三角”地区与鄂湘赣等华中地区，是“北煤南运”新的国家战略运输通道，是衔接多条煤炭集疏运线路、点网结合、铁水联运的大能力、高效煤炭运输系统和国家综合交通运输系统的重要组成部分。它的建设，有利于促进西部地区资源开发，保障鄂湘赣等华中地区能源供应，增强我国铁路能源运输南北通道能力，对于扩大煤炭“公转铁”运量、助力打赢蓝天保卫战、促进区域经济社会协调发展，具有十分重要的意义。

(责编：罗知之、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved