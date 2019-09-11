重载铁路浩吉铁路通车在即

今天，革命老区井冈山，中铁二十二局集团建设者在浩（勒报吉）吉（安）铁路终点段的樟山线路所顺利完成1号道岔最后一组联锁试验，为这条世界最长重载铁路通车奠定坚实基础。其计划国庆前夕正式通车。
全长1814公里的浩吉铁路（原称蒙华铁路）是中国规模最大的运煤专线，也是世界上一次性建成里程最长的重载铁路。它起自内蒙古自治区鄂尔多斯市，途经内蒙古、陕西、山西、河南、湖北、湖南、江西等7个省区，终至江西省吉安市。全线设浩勒报吉南、延安东、三门峡西、吉安等77个车站。通道规划设计输送能力年2亿吨，建成运营初期输送能力1亿吨。设计行车时速为120公里。
浩吉铁路一跨长江、两跨黄河，连接蒙陕甘宁能源“金三角”地区与鄂湘赣等华中地区，是“北煤南运”新的国家战略运输通道，是衔接多条煤炭集疏运线路、点网结合、铁水联运的大能力、高效煤炭运输系统和国家综合交通运输系统的重要组成部分。它的建设，有利于促进西部地区资源开发，保障鄂湘赣等华中地区能源供应，增强我国铁路能源运输南北通道能力，对于扩大煤炭“公转铁”运量、助力打赢蓝天保卫战、促进区域经济社会协调发展，具有十分重要的意义。
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