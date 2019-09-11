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交通铺就发展大道

刘志强

2019年09月11日08:47  来源：人民网－人民日报
 

图①：京津城际列车上，高铁列车员微笑服务。
　　新华社记者 刘海峰摄
　　图②：辽宁阜新至盘锦的高速公路。
　　中国交建集团供图
　　图③：上海港洋山港区四期自动化码头。
　　李学民摄

经济要发展，交通须先行；民生得改善，交通来开路。新中国成立70年来，我们以执着笃定的意志、大刀阔斧的魄力推动交通事业大发展，也因此收获了经济社会阔步前行的澎湃动力

1分钟，“复兴号”列车疾行5.8公里，首都国际机场迎送1.5个航班，快递小哥收发9.6万件快递。

24小时，约2000万人次乘坐网约车，约1000万人次骑行共享单车，交通新业态在中国焕发蓬勃生机；17趟中欧班列往返亚欧大陆，68万箱国际集装箱进出各大港口，繁忙物流让中国与世界紧密相连。

365天，高速公路新改建6000多公里，高速铁路增加4000多公里，纵横九州的发达路网一年年舒展延伸。

今日中国，交通基础设施水平领先世界、人流物流繁忙程度举世罕见。

抚今追昔，方觉来路之多艰。

曾几何时，峡谷天堑横亘面前，山乡郊野闭塞难行，航道码头亟待整修；如今，一架架世界级桥梁穿山越海，一条条高速路农村路四通八达，一座座现代化港口向海而立，“五纵五横”综合运输大通道基本贯通。

曾几何时，长久伴随人们出行记忆的，是拥挤、缓慢、闷热、一票难求的绿皮火车；如今，一次春运的铁路发送量便达4亿人次，超一半旅客选乘高铁动车，短途出行有乘公交、搭地铁、开汽车、打出租等多样化选择。

人们不禁感慨，70年沧桑巨变中，交通领域可能是进步最大、变化最明显的领域之一。

一条条攀升的曲线见证着成长轨迹：到2018年末，全国铁路营业总里程达13.2万公里，比1949年增长5倍；公路总里程达485万公里，是1949年的60倍；定期航班航线达4945条，是1950年的412.1倍；沿海主要港口货物吞吐量达92.2亿吨，是1949年的1390.6倍……

一顶顶骄人的桂冠彰显着非凡实力：高铁营业总里程达3万公里，占全球2/3；高速公路里程达14.3万公里，高居世界第一；全球吞吐量前10的港口中，我国占据7席；城市轨道交通运营里程超过4900公里，又是世界第一。

经济要发展，交通须先行；民生得改善，交通来开路。新中国成立70年来，中国以执着笃定的意志、大刀阔斧的魄力推动交通事业大发展，也因此收获了经济社会阔步前行的澎湃动力。

70年交通巨变，挺起了泱泱大国的发展骨架，铺就起经济腾飞的康庄大道。

公路一通，蔬菜瓜果放上了广大市民的餐桌，山乡美景迎来了络绎不绝的游客；铁路一通，数以亿吨的矿石煤炭、琳琅满目的货物商品在大江南北辗转腾挪、昼夜不停；航路一通，五湖四海的商贾宾朋纷纷云集华夏，志向远大的中国企业昂首走向全球……“要致富，先修路！”中国人将从实践中来的朴素道理反复运用到实践中去，让经济大动脉越发强健、越发通畅。

70年交通巨变，改写了神州大地的时空格局，装点着亿万人的精彩人生。

天津居住、北京上班、一日往返，交通的提速拉近了空间、压缩了时间，把京津冀、长三角等城市群变成了一座城；99.6%的乡镇、99.5%的建制村通上硬化路，交通的普惠让亿万农民告别“晴天一身土、雨天一身泥”，迎来了“出门就有水泥路、抬脚就能上客车”的好日子。方便、快捷、舒适、温暖的出行体验，让越来越多的中国人“说走就走”，惬意拥抱绚烂广阔的世界。

70年交通巨变，离不开党中央对交通建设的高度重视。新中国成立之初，我国将交通作为恢复生产、发展经济的先手棋；改革开放后，通过放开市场、加强扶持、创新机制等举措，交通基建突飞猛进、跨越发展；特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央着力补短板、强筋骨，一个覆盖海陆空、联通全世界的现代综合交通运输体系正呼之欲出。

70年交通巨变，背后有着一代代中国人的艰辛付出。从十万筑路大军在世界屋脊建成川藏、青藏公路，到2013年西藏墨脱公路通车、全国实现县县通公路；从上世纪50年代举全国之力“拿下”武汉长江大桥，到在新世纪将全球近一半新建大跨度桥梁收入囊中……建设者们逢山开路、遇水架桥，从追赶者跃升为领跑者，把一个个“不可能”变为现实。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。展望未来，70年交通巨变积淀下的宝贵经验和充足底气，将持续激励我们锐意进取、奋力迈向交通强国！

版式设计：汪哲平

数据来源：交通运输部、国家统计局

《 人民日报 》（ 2019年09月11日 09 版）

(责编：罗知之、庄红韬)
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