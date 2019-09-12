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从“中国饭碗”看发展成就

王瑞生

2019年09月12日08:48  来源：人民网－人民日报
 

从饥饿到温饱再到全面小康，伟大的历史跨越，铸就了人类发展史上的千秋丰碑

进入新时代，中国人民已经不再满足于吃穿用度，而是追求更高更好更有品质的生活

新中国的伟大成就，是中国人民拼出来、干出来、奋斗出来的

欣逢金秋，喜庆华诞。新中国筚路蓝缕、风雨兼程走过70年光辉历程。中国人民在中国共产党的领导下，励精图治，从站起来、富起来到强起来，迎来一次又一次发展跨越，创造了史诗般的人间奇迹。

民以食为天。新中国用仅占世界7%的耕地，养活了世界22%的人口。从饥饿到温饱再到全面小康，伟大的历史跨越，铸就了人类发展史上的千秋丰碑。

曾几何时，旧中国战乱频发，天灾横行，饿殍遍野，百姓终日辛劳不能糊口。为寻求解放，改变每日与饥饿相伴的赤贫生活，灾难深重的中国人民奋起抗争，不畏牺牲。在新中国成立前的国统区，掀起了一次次的“反饥饿运动”。日日想、年年盼吃上饭、吃饱饭，成为那时老百姓的奢望和梦想。

一唱雄鸡天下白。1949年10月1日，毛泽东同志向全世界庄严宣告：中华人民共和国中央人民政府今天成立了。从此，中国人民站起来了。帝国主义者预言：新中国不会长久。反动派断言：共产党解决不了中国人的吃饭问题。他们在政治上围堵、经济上封锁新中国。面对威胁，毛泽东同志毫不妥协，气壮山河地回应：“封锁吧，封锁十年八年，中国的一切问题都解决了。中国人死都不怕，还怕困难吗？”科学的预见高瞻远瞩，英雄的气概豪迈自信，这就是中华民族的志气和骨气。任何人、任何势力都无法阻挡中国人民摆脱饥饿和贫困，用勤劳双手建设家园的前进步伐。

曾几何时，中国人民紧衣缩食，在满目疮痍的战争废墟上建设新中国，支援抗美援朝战争。与共和国共同成长的一代人，永远不会忘记，由于粮食紧缺，饥一顿、饱一顿，经常食不果腹的艰辛岁月。为了解决吃饭问题，国家提出“以粮为纲”，粮食生产要尽快实现“上纲要”“过黄河”“跨长江”。面对粮食紧缺，城市实行按月定量凭证、凭票供应。全国粮票、地方粮票应势而生，最小面值仅为半两。

忽如一夜春风来，党的十一届三中全会吹响了改革开放的号角，开启了社会主义现代化建设的新征程。农村联产承包责任制全面推开，祖国大地焕发出勃勃生机。每个人都把过上好日子的强烈愿望变成了发展经济的巨大动能，粮食生产爬坡过坎，昔日的目标早已超越。站起来的中国人民逐渐富了起来，解决了温饱，不再受饥饿困扰。衣食住行标准全面提高，食品占消费支出比例的恩格尔系数指标已进入世界前列，综合国力日益增强。全面实现小康、国家强起来，成为中国人的不懈追求。

进入新时代，中国人民已经不再满足于吃穿用度，而是追求更高更好更有品质的生活。如今，“肥胖”已从富裕的象征变成“幸福的烦恼”，“减肥”成了人们的热门话题。人们渴望健康，向往美好生活。面对农业连续丰收，人民丰衣足食，习近平总书记强调：“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。我们的饭碗应该主要装中国粮。”这是人民领袖的深切嘱托，蕴含着深沉的忧患意识和清醒的政治远见。

新中国的伟大成就，不是从天上掉下来的，更不是哪个外国恩赐的，而是中国人民拼出来、干出来、奋斗出来的。我们要时刻警醒：虽然全面小康在即，但是我们面前的道路并非笔直平坦，具有新的历史特点的伟大斗争永远在路上。深化改革，保持稳定，推动高质量发展任重道远。70年的发展变化，彰显出中国共产党的初心和使命。走过万水千山，仍需跋山涉水。在实现中华民族伟大复兴中国梦的新长征路上，我们坚信在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民一定会团结一心，砥砺奋进，再创感天动地的人间奇迹，书写绚丽灿烂的历史华章。

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 05 版）

(责编：罗知之、庄红韬)
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