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“双晒”晒出文旅融合新思路

崔  佳

2019年09月12日08:48  来源：人民网－人民日报
 
原标题：“双晒”晒出文旅融合新思路（一线视角）

新意叠加的“双晒”，不仅盘点了山水颜值、细梳了人文气质，也晒出了文旅融合发展的新思路、新亮点、新平台，带来了凝心聚力的效果，增添了加快发展的动能

换下正装，穿上大褂说评书；背起背包，走街串巷讲故事；登高临水，声情并茂当导游……今年3月底，重庆市启动“晒文化·晒风景”大型文旅推介活动，重庆市的区县委书记们，纷纷亮出自己的创意与特长。活动日前落下帷幕，“双晒”作品及媒体相关报道的阅读量累计达24.5亿人次，被赞誉为“城市品牌提升与传播的经典创意”。

文化旅游宣传推介，各地都在搞，重庆“双晒”何以如此受青睐？优美的自然风光、特色的民俗风物、多彩的人文故事、多姿的城乡新貌，以文、图、影、音、书、画等形式进行全媒体传播，把重庆“山水之城·美丽之地”的文旅形象推向了全国乃至海外，几个月内形成了网友争相点赞的现象，让重庆“网红城市”的品牌更加凸显。可以说，新意叠加的“双晒”，不仅盘点了山水颜值、细梳了人文气质，也晒出了文旅融合发展的新思路、新亮点、新平台，带来了凝心聚力的效果，增添了加快发展的动能。

区县委书记当“导游”，创新的表现蕴含着创新的思考。不同于寻常的文旅形象宣传片，本次“双晒”的重头栏目“书记晒文旅”，主角定为重庆40个行政单元的一把手。8分钟的短片，如何当好“导游”，重庆的区县委书记们可谓是动足了脑筋。有专家点评：一把手抓文旅，首先要懂文旅、爱文旅，重庆这场同题考试，考到了点子上。从“考试”效果来看，重庆的区县委书记们不仅如数家珍地“晒”出了自己“特而美”的文旅家底，也促进了他们对“有宝贝还得会吆喝”的新思考。“只有不断提升文化内涵，才能使‘网红’景点跳出‘泡沫口碑’的陷阱，把‘打卡’游转化为‘深度’游。”江津区委书记程志毅这样表示。

融媒体“舰队”齐发，“诗和远方”更贴近也更时尚。“双晒”成为“爆款”，离不开全媒体互动、整合和传播。在各区县的三个“双晒”作品中，除了“书记晒文旅”“炫彩60秒”在重庆卫视进行首播外，“区县故事荟”在《重庆日报》进行首刊，重庆各大新闻媒体客户端及微信公众号则进行二次传播，并开通点赞、评论渠道，接受群众参与互动。报纸、电视、广播、PC端、两微、客户端、手机报、阅报屏、影院，“双晒”传播借助融媒体“联合舰队”出击，网友点赞“接地气，很时尚”。

人心人气聚起来，创新发展让颜值更美气质更佳。“铜梁无‘铜’，但有‘梁’，地有山梁，人有脊梁。”铜梁区委书记唐小平以“脊梁”精神贯穿，从生态环境到精神面貌，对“龙舞原乡”的文化精髓进行了深入诠释。紧邻主城的綦江区，在“双晒”提出了共建渝南黔北沿边生态旅游度假带的设想，获得各地积极响应。地处三峡库区的云阳县，“双晒”以来仅龙缸景区的游客同比就增长了近50%。

“双晒”已落幕，好戏正精彩。来自重庆文旅委的数据显示，今年上半年，重庆接待游客2.9亿人次，实现旅游总收入2552.9亿元，同比分别增长10.8%和32.7%。重庆市还将积极做好“后半篇”文章，推动“双晒”成果的巩固、转化、利用，把人们热爱家乡、心系家乡的情感转化为创新发展的行动，让高质量发展与高品质生活相融。

（作者为本报重庆分社记者）

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 05 版）

(责编：罗知之、庄红韬)
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