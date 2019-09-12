兰成渝管道输送成品油破亿吨

10日10时20分，中国石油西南管道公司成都分控中心监控数据显示，途经甘陕川渝4省市的兰成渝成品油管道，向沿线西北、西南地区输送成品油正式突破1亿吨。

兰成渝管道于1998年12月开工，2002年9月投产，是我国首条大口径、高压力、长距离成品油输送管道，起于兰州，止于重庆，全长1250公里，被誉为西北西南地区“能源大动脉”。

自投产以来，经过两次全线增输改造，由2012年以前的500万吨实际年输量，先后突破600万吨、700万吨，2018年实际年输量达到734.5万吨，有效缓解了我国西北、西南地区能源供应矛盾。

《 人民日报 》（ 2019年09月12日 06 版）

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